Union St. Roman setzt sich in Relegations-Hinspiel in Taiskirchen knapp mit 1:0 durch

Am Donnerstagabend kam es in Taiskirchen zum Hinspiel in der Relegation zwischen dem Bezirksligisten Union Taiskirchen und der Union St. Roman aus der 1. Klasse Nord-West. Vor rund 700 Besuchern lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch, in der ersten Halbzeit waren Torchancen zwar noch Mangelware, durch das Goldtor von Markus Schneglberger sicherte sich der Vizemeister aus der 1. Klasse Nord-West am Ende aber die bessere Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Sonntag.

Chancenarmer erster Durchgang

Von Beginn an war die Spannung natürlich enorm, schließlich stand für beide Mannschaften einiges auf dem Spiel. Dadurch fiel der Start in Taiskirchen auch eher verhalten aus: Beide Mannschaften wollten in der Defensive nichts anbrennen lassen, wodurch es vorerst auch zu keinen wirklichen Chancen kam. Das Spielgerät war hauptsächlich zwischen den beiden Gefahrenzonen unterwegs, bis auf die eine oder andere Halbchance war aber nicht viel zu sehen. Damit ging es mit einem torlosen Zwischenstand in einer ausgeglichenen Relegationsbegegnung auch in die Kabinen.

Taiskirchen mit dem besseren Start in Durchgang zwei - Siegtreffer durch St. Roman

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Basic erwischte dann der klassenhöhere Verein, die Union Taiskirchen aus der Bezirksliga West, den besseren Spielstart. Die Runggaldier-Elf war klar spielbestimmend, kam zu zwei, drei gefährlichen Chancen und auch zu einem Treffer, der aufgrund einer Abseitsstellung schließlich aber nicht zählte. St. Roman-Keeper David Bauer musste einige Male klären, konnte seine Mannschaft aber im Spiel halten. Mit Fortdauer dieses zweiten Spielabschnittes wurde dann auch St. Roman gefährlicher und Markus Schneglberger erzielte nach einem Freistoß rund zehn Minuten vor Schluss das 1:0-Führungstor. Nach 90 Minuten war dann auch Schluss - die Gäste aus St. Roman verschafften sich durch einen knappen 0:1-Auswärtssieg die bessere Ausgangslage für das Rückmatch am kommenden Sonntag.

Stimme zum Spiel:

Konrad Grömmer, Sportlicher Leiter Union St. Roman:

"Der Start war von beiden Seiten etwas verhalten, es ging ja schließlich auch um einiges. Wir waren zu Beginn gleich etwas defensiver ausgerichtet, sind gut reingekommen. Die erste Halbzeit war recht ausgeglichen, Torchancen waren Mangelware, dennoch war es meiner Meinung nach ein gutes Spiel beider Mannschaften. In der zweiten Halbzeit war Taiskirchen klar überlegen und sie hatten auch das Chancenplus. Unser Torhüter hat da einige Male gut gehalten. Wir konnten das Heft dann aber in die Hand nehmen und haben auch das wichtige 1:0 gemacht. Im Großen und Ganzen sind wir mit dem Ergebnis natürlich zufrieden, das Spiel hätte aber genauso Unentschieden oder für Taiskirchen ausgehen können."

