Vor Rekordkulisse: SPG ATSV Schärding/SK 1b triumphiert in packendem Relegationskrimi gegen Union Eggerding

In einem mitreißenden Relegations-Rückspiel setzte sich der ATSV Schärding/SK auswärts knapp mit 2:1 gegen die Union Eggerding durch. Trotz einer kämpferischen Leistung der Eggerdinger und einem spannenden Spielverlauf in der Land & Technik Arena vor 1.200 (!) Besuchern behielt Schärding letztlich die Oberhand. Die durch Landesliga-Akteure verstärkten Gäste, die das Hinspiel mit 1:0 gewannen, konnten den Gesamtscore auf 3:1 erhöhen und sich damit den Klassenerhalt sichern.

Eggerding beginnt aktiver

Schon vor dem Anpfiff war die Spannung in der Land & Technik Arena vor einer Rekordkulisse greifbar. Die ersten Minuten waren geprägt von intensiven Aktionen beider Teams. Bereits in der siebten Minute sorgte eine Hereingabe von Sven Danninger beinahe für ein Eigentor der Gäste. Kurz darauf hatte Daniel Aigner eine Großchance für die Eggerdinger, scheiterte jedoch an Keeper Lukas Reiterer. Die Partie blieb bis zur Halbzeit torlos, obwohl Eggerding optisch überlegen war und einige Chancen verzeichnete.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufgehört hatte: Mit ordentlich Tempo beider Teams. Besonders auffällig war ein Freistoß von Johannes Aigner, den Schärdings Torwart Reiterer in der 53. Minute stark parierte. Schärding kam ebenfalls zu Gelegenheiten, blieb aber weitgehend harmlos. Eggerding drängte auf den Führungstreffer, doch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. In der 67. Minute vergab Johannes Aigner eine vielversprechende Möglichkeit knapp über den Querbalken. Schärding hingegen nutzte seine erste echte Chance in der zweiten Hälfte eiskalt. Krisztian Eczet köpfte in der 71. Minute nach einer Flanke zur 1:0-Führung ein und erhöhte damit den Druck auf die Hausherren. Nur zwei Minuten später wurde die Aufgabe für Eggerding noch schwerer. Samuel Dullinger sah nach einem Foulspiel als letzter Mann vor dem Strafraum die Rote Karte.

Trotz Unterzahl gelang den Eggerdingern in der 84. Minute der Ausgleich durch Johannes Aigner, der eine Hereingabe von Dominik Schwaiger verwertete. Die Hoffnung auf eine Wende keimte kurz auf, doch Schärding zeigte sich unbeeindruckt. In der 88. Minute sorgte Kazim Kiris nach einem Konter für die erneute Führung der Gäste. Ein Eckball der Eggerdinger wurde abgewehrt, und Kiris setzte sich im Eins-gegen-eins durch, um schließlich den entscheidenden Treffer zum 2:1 zu markieren. Damit sicherte sich der ATSV Schärding/SK den Gesamtsieg mit 3:1 und wird in der kommenden Saison in der 1. Klasse verbleiben. Die Union Eggerding hingegen muss sich nach einer tapferen Leistung hingegen geschlagen geben

Stimme zum Spiel:

Hannes Biereder, Funktionär Union Eggerding:

"In der ersten Halbzeit war das Spielgeschehen relativ ausgeglichen, mit einem Chancenplus auf unserer Seite. Auch im zweiten Durchgang hatten wir zwei gefährliche Chancen auf die Führung, die wir nicht nutzen konnten und sind dann unglücklich in Rückstand geraten. Die Rote Karte besiegelte dann den Sieg der Schärdinger, auch wenn wir durch das 1:1 noch einen Funken Hoffnung verspürten."

