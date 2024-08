Zum Saisonauftakt: FC Münzkirchen besiegt TSV St. Marienkirchen mit 3:1

Details Freitag, 16. August 2024 22:59

In einem packenden Saisonauftakt-Duell der 1. Klasse Nord-West gelang dem FC Münzkirchen ein überzeugender 3:1-Heimsieg gegen den TSV St. Marienkirchen/S. Beide Mannschaften fighteten im ersten Match der neuen Spielzeit natürlich um die Punkte, doch letztlich hatten die Hausherren das bessere Ende für sich. Die Tore für die Münzkirchner erzielten Benjamin Haidinger, Fabian Gruber und Michell Stark, während Sebastian Huber für die Gäste erfolgreich war.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem intensiven Start von beiden Seiten, wobei die ersten Minuten von nervösen Ballverlusten und unsicheren Aufbauspielen geprägt waren. In der 18. Minute gelang es jedoch den Gästen, in Führung zu gehen. Nach einem umstrittenen Handspiel entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, den Sebastian Huber sicher verwandelte und das 0:1 für St. Marienkirchen/S. erzielte.

Doch der FC Münzkirchen ließ sich davon nicht beeindrucken und kämpfte weiter. Schon vier Minuten später sorgte ein präzise getretener Eckball von Feldbauer für den Ausgleich. Benjamin Haidinger nutzte die Gelegenheit und traf am Ende aus kurzer Distanz zum 1:1. Die restliche erste Halbzeit blieb umkämpft, doch beide Teams schafften es nicht, weitere klare Torchancen herauszuspielen.

Spannende Schlussphase

Nach der Pause bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit. Beide Mannschaften suchten ihre Chancen, aber klare Möglichkeiten blieben Mangelware. In der 68. Minute gelang den Münzkirchnern jedoch die erneute Führung. Nach einem weiteren gefährlichen Eckball von Feldbauer war es Fabian Gruber, der im Getümmel den Überblick behielt und zum 2:1 einnetzte.

Die Gastgeber hatte in der Folge mehrere Chancen, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Besonders gefährlich war eine Gelegenheit in der 81. Minute, als Lukas Gruber, kurz nach seiner Einwechslung, alleine vor dem Torwart auftauchte, das Tor jedoch verfehlte. Auch Michael Kothbauer sorgte kurz vor Schluss noch einmal für Gefahr, verfehlte jedoch knapp das lange Eck.

In den Schlussminuten setzten die Gäste alles auf eine Karte und drängten auf den Ausgleich, was den Hausherren Raum für Konter ließ. In der Nachspielzeit sorgte Michell Stark schließlich für die Entscheidung. Nach einem schnellen Angriff erzielte er das 3:1 und besiegelte damit den Sieg für den FC Münzkirchen. Das Spiel endete schließlich mit 3:1 und der FC Münzkirchen konnte sich über einen erfolgreichen Saisonauftakt freuen.

1. Klasse Nord-West: FC Münzkirchen : St. Marienk. - 3:1 (1:1)

91 Michell Rene Stark 3:1

68 Fabian Philipp Gruber 2:1

23 Benjamin Haidinger 1:1

19 Sebastian Huber 0:1

Details

