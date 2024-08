Union Prambachkirchen-Torhüter trifft bei Sieg über TSV St. Marienkirchen/S. mit Abschlag

Details Sonntag, 25. August 2024 12:03

Im Duell der 1. Klasse Nord-West zwischen Union Raiffeisen Prambachkirchen und TSV St. Marienkirchen/Schärding setzte sich die Heimmannschaft mit 2:0 durch. In einem Spiel, das von taktischen Geplänkeln und wenigen hochkarätigen Chancen geprägt war, sorgten zwei herausragende Aktionen für den verdienten Sieg der Prambachkirchner. Ein frühes Tor durch Arlind Haxhijaj und ein Treffer von Vladyslav Kulachok besiegelten das Schicksal der Gäste.

Furioser Start der Prambachkirchner

Das Spiel begann ohne großes Abtasten, und bereits in der 12. Minute konnte Prambachkirchen die erste Chance in ein Tor ummünzen. Arlind Haxhijaj erzielte mit einem präzisen Weitschuss vom linken Rand des Strafraums das 1:0. Dieser frühe Treffer setzte die Gäste aus St. Marienkirchen/Schärding sofort unter Druck.

Die Gäste bemühten sich in der Folge um den Ausgleich, doch die Abwehr der Prambachkirchner stand sicher. In der 23. Minute gelang es den St. Marienkirchnern, eine gute Möglichkeit herauszuspielen, doch Prambachkirchens Torhüter Vladyslav Kulachok konnte den Ball im Nachfassen sichern. Kurz vor der Halbzeit, in der 39. Minute, war Vladyslav Kulachok erneut zur Stelle und verhinderte eine Halbchance der Gäste, indem er schneller am Ball war als der gegnerische Stürmer. Ein Freistoß der St. Marienkirchner knapp vor dem Strafraum prallte in der 45. Minute in die Mauer der Gastgeber. Damit ging es mit einer Halbzeitführung für Prambachkirchen in die Kabinen.

Spektakuläre zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit startete zunächst verhalten, doch in der 63. Minute sorgte Vladyslav Kulachok für ein Highlight. Mit einem spektakulären Abschlagstor über den gegnerischen Torhüter erhöhte er auf 2:0. Der ukrainische Panther krönte damit seine beeindruckende Leistung. Doch damit nicht genug: In der 67. Minute bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen. Es war erneut Vladyslav Kulachok, der sich auszeichnen konnte. Er parierte den Elfmeter und bewahrte seine Mannschaft vor einem möglichen Anschlusstreffer.

In den letzten Minuten des Spiels ließen die Prambachkirchner nichts mehr anbrennen und hielten die Führung souverän. Obwohl es nur wenige hochkarätige Chancen in diesem Spiel gab, sicherte der überragende Prambachkirchener Schlussmann Vladyslav Kulachok den nicht unverdienten Heimsieg. Nach 90 Minuten und einer fünfminütigen Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Prambachkirchen feierte einen verdienten 2:0-Sieg gegen St. Marienkirchen/Schärding und konnte sich über drei wichtige Punkte freuen.

1. Klasse Nord-West: Prambachkirchen : St. Marienk. - 2:0 (1:0)

63 Vladyslav Kulachok 2:0

12 Arlind Haxhijaj 1:0

