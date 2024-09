Dramatisches Spiel: SV Waizenkirchen dreht Spiel und siegt in St. Marienkirchen

Details Sonntag, 01. September 2024 18:17

In einem packenden Duell der 1. Klasse Nord-West hat der SV Waizenkirchen nach einem frühen 0:2-Rückstand die Partie gegen den TSV St. Marienkirchen/Schärding noch zu einem 3:2-Sieg gedreht. Nach einer dominanten ersten Halbzeit der Gastgeber zeigten die Gäste eine beeindruckende Aufholjagd in der zweiten Hälfte und sicherten sich die drei Punkte.

Hausherren mit klarer 2:0-Führung

Die Partie begann vielversprechend für die St. Marienkirchner. Bereits in der 5. Minute gelang Sebastian Huber das erste Tor des Spiels, als er eine Chance nutzte und sein Team mit 1:0 in Führung brachte. Trotz sommerlicher Temperaturen von 29 Grad und einer Trinkpause in der 26. Minute hielten die Gastgeber den Druck aufrecht. In der 42. Minute erhöhte Matej Peterka auf 2:0, was ihnen eine komfortable Halbzeitführung bescherte. Zuvor hatte der TSV bereits mehrere Chancen, darunter ein Schuss von Michael Fichtinger aus 16 Metern und eine 100%ige Chance von Julian Untermaierhofer, vergeben.

Auf der anderen Seite hatte auch Waizenkirchen einige Möglichkeiten, konnte diese aber zunächst nicht verwerten. So ging etwa ein Schuss aus 20 Metern weit über das Gehäuse. Auch eine weitere Chance blieb ungenutzt.

Waizenkirchen dreht Spiel

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Spielgeschehen jedoch drastisch. David Stockinger verkürzte in der 48. Minute auf 2:1, was die Aufholjagd von Waizenkirchen einläutete. Nur fünf Minuten später glich Bence Koronczi das Spiel aus und stellte den Spielstand auf 2:2. Waizenkirchen hatte nun das Momentum auf seiner Seite und drängte weiter nach vorne.

Die zweite Halbzeit war geprägt von zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. In der 62. Minute wurde ein Abseitstor für St. Marienkirchen nicht anerkannt, und in der 67. Minute rettete ein Waizenkirchner Verteidiger bei einem Freistoß von Toni Mestrovic auf der Linie.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 76. Minute, als Benedek Jaczko den 3:2-Führungstreffer für Waizenkirchen erzielte. Trotz weiterer Chancen, darunter eine Gelegenheit in der 79. Minute für die St. Marienkirchner, konnte das Heimteam den Rückstand nicht ausgleichen. Das Spiel endete nach sechs Minuten Nachspielzeit mit einem 3:2-Sieg für die Gäste.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mighty 007 (18098 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mighty 007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

