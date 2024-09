Union Wesenufer dominiert vs. ATSV Schärding/SK mit 5:1-Triumph

Details Montag, 02. September 2024 16:50

In einem torreichen Match in der 1. Klasse Nord-West konnte die Union Wesenufer ihre Stärke demonstrieren und den ATSV Handyshop.at Schärding/SK mit einem klaren 5:1 besiegen. Die Partie, die in der dritten Runde stattfand, bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und Tore. Von Beginn an war das Spiel sehr spannend, während die Wesenuferer in den letzten zwanzig Minuten ein Torspektakel abfeuerten. Besonders Patrick Dopler brillierte mit seinen Treffern und trug maßgeblich zum Erfolg seines Teams bei.

Erste Halbzeit: Wesenufer mit knapper Führung

Das Spiel begann mit hoher Intensität und bot den Zusehern einige gute Aktionen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase und einigen vergeblichen Angriffen auf beiden Seiten war es bei der Heimmannschaft in der 23. Minute schließlich so weit: Patrick Dopler brachte die Union Wesenufer per Kopfball nach einer Ecke in Führung. Die Gäste aus Schärding versuchten, offensiv über die linke Seite Druck aufzubauen, doch die Abwehr der Union Wesenufer konnte die meisten Angriffe erfolgreich abwehren. Kurz vor der Halbzeit musste die Union Wesenufer eine brenzlige Situation klären, als ein Kopfball von Peham an die Latte gelenkt wurde. Dennoch ging die Union Wesenufer mit einer 1:0-Führung in die Pause.

Zweite Halbzeit: Anschlusstreffer macht Spiel nochmal spannend - Torfestival der Union in Schlussviertelstunde

Die zweite Halbzeit begann ebenso vielversprechend für die Union Wesenufer. Bereits in der 49. Minute konnten die Gastgeber ihre Führung ausbauen. Nach einer Ecke gelangte der Ball zu Dopler, der einen Kopfball von Syrovatka entscheidend ablenkte und damit seinen zweiten Treffer des Tages erzielte. Die Union Wesenufer setzte weiterhin auf Offensivfußball und hatte in der 55. Minute die Chance auf das 3:0, doch Jandera traf nur das Aluminium. In der 63. Minute kam der ATSV Schärding/SK jedoch zurück ins Spiel. Josef Poucek nutzte eine Unaufmerksamkeit der Abwehr und erzielte den Anschlusstreffer zum 2:1. Nach diesem Anschlusstreffer drücken die Gäste auf den Ausgleich.

Doch die Freude und Dominanz der Gäste währte nicht lange. In der 77. Minute schlug die Union Wesenufer zurück. Nach einem gewonnenen Kopfball von Jandera drehte sich Alexander Luger geschickt um seinen Gegenspieler und schloss trocken ab, um das 3:1 zu markieren. Das Torfestival der Union Wesenufer war jedoch noch nicht beendet. Nur drei Minuten später erhöhte Patrick Dopler mit einem Distanzschuss aus etwa zwanzig Metern auf 4:1. In den letzten Minuten des Spiels setzte die Union Wesenufer noch einen drauf. Jandera tankte sich in der 88. Minute durch die gegnerische Abwehr und legte uneigennützig quer auf Jonas Eder, der den Endstand von 5:1 besiegelte.

Stimme zum Spiel

Rene Dobertsberger, Sektionsleiter Union Wesenufer:

"Beide Mannschaften hatten sich in der Anfangsphase neutralisiert, da war die Partie ziemlich ausgeglichen. Weder wir noch Schärding waren überlegen. Wir haben im Vergleich zu den letzten Spielen den besseren Start erwischt, wussten aber über die gefährliche Offensive von Schärding. Wir konnten dies aber unterbinden und ließen ihnen kaum ihre Stärken ausspielen. Bis zum 1:0 war das Spiel sehr ausgeglichen, nach der Führung waren dann wir schon spielbestimmend und die bessere Mannschaft. Nach der Pause konnten wir die Führung gleich ausbauen. Doch dann haben wir das Spiel etwas aus der Hand gegeben, Schärding war in weiterer Folge dominanter, hatten aber nicht die zwingenden Chancen, wenngleich wir ordentlich unter Druck waren. Durch einen Eigenfehler haben wir dann aber die Vorentscheidung erzielt. In den letzten Minuten kam vom ATSV dann nicht mehr viel und es war eine klare Angelegenheit."

1. Klasse Nord-West: Wesenufer : ATSV Schärding/SK - 5:1 (1:0)

88 Jonas Eder 5:1

80 Patrick Dopler 4:1

77 Alexander Luger 3:1

63 Josef Poucek 2:1

49 Patrick Dopler 2:0

23 Patrick Dopler 1:0

