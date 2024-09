Union Rainbach/I. entführt drei Punkte aus Waizenkirchen

Details Samstag, 07. September 2024 18:17

In einem spannenden und intensiv geführten Spiel der 1. Klasse Nord-West setzte sich die Union Rainbach/I. auswärts mit 4:2 gegen den SV Waizenkirchen durch. Die Gäste gingen früh in Führung und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus, während die Waizenkirchner trotz einer engagierten Leistung letztlich unterlagen. Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigten beide Teams eine kämpferische Partie, die den Zuschauern bei warmen 29 Grad einiges an Spannung bot.

Wolfsteiner bringt SVW zurück ins Spiel

Das Spiel begann bei sonnigem Wetter und angenehmen 29 Grad. Bereits in der 10. Minute hatte Jürgen Stockinger die erste gute Chance für den SV, die jedoch ungenutzt blieb. In der 22. Minute zeigten beide Teams ein sehr flottes Spiel. Die Gäste hatten Pech, als ein Schuss nur die linke Stange traf.

In der 26. Minute kam es zu einer Trinkpause, um den Spielern bei den hohen Temperaturen eine kurze Erholung zu ermöglichen. In der 34. Minute fiel das erste Tor für die Union durch David Ortbauer, der seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Die Gäste blieben weiterhin druckvoll und erhöhten in der 41. Minute durch Rumen Kerekov auf 2:0.

Kurz vor der Halbzeitpause konnte Waizenkirchen durch Moritz Wolfsteiner den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen. Dies war ein wichtiges Tor für die Hausherren, das ihnen Hoffnung für die zweite Halbzeit gab.

Intensive zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einer großen Chance für den SV Waizenkirchen durch Gregor Mair, der jedoch den Ausgleich verpasste. Im direkten Gegenzug traf Rainbach erneut nur die linke Stange. Der Druck der Gäste zahlte sich schließlich in der 70. Minute aus, als Benjamin Wallisch auf 3:1 erhöhte.

Die Waizenkirchner gaben nicht auf und kamen in der 81. Minute durch Toni Mestrovic wieder auf 2:3 heran. In der Schlussphase warf Waizenkirchen alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen. Doch in der 90. Minute machte Rumen Kerekov mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 4:2 für Rainbach alles klar.

Nach drei Minuten Nachspielzeit endete das Spiel schließlich mit einem verdienten 4:2-Sieg für die Union Rainbach/I. Die Gäste zeigten eine starke Leistung und nutzten ihre Chancen konsequent, während Waizenkirchen trotz guter Ansätze am Ende leer ausging.

