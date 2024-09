Prambachkirchen gewinnt zuhause deutlich gegen Union St. Martin/I.

Details Samstag, 07. September 2024 21:06

Im Zuge der 4. Runde in der 1. Klasse Nord-West (OÖ) setzte sich Union Raiffeisen Prambachkirchen klar mit 4:1 gegen Union Woodstock St. Martin im Innkreis durch. Die Heimmannschaft zeigte von Beginn an ihre Offensivstärke und konnte das Spiel früh zu ihren Gunsten entscheiden. Union St. Martin/I. gelang es trotz einiger guter Chancen nicht, das Spiel zu drehen.

Pramkirchen effizient und zur Pause klar in Front

Die Partie begann mit einer Großchance für die Gäste: Bereits in der 3. Minute bot sich Rene Huber eine hervorragende Möglichkeit per Freistoß, doch der Spielstand blieb unverändert. Auch in der 14. Minute war Huber erneut zur Stelle, sein Freistoß landete jedoch in der Mauer. Kurz darauf

musste St. Martin verletzungsbedingt wechseln – Anel Omerovic ersetzte den angeschlagenen Huber

Die Heimmannschaft nutzte hingegen ihre erste Chance eiskalt: In der 26. Minute brachte Aleksandar Milovanovic Prambachkirchen per Freistoß mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später hatte St. Martin durch Krystof Kvech eine Großchance, der die Flanke von Daniel Weilhartner jedoch nicht verwerten konnte (29.). Im Gegenzug erhöhte Prambachkirchen: Jürgen Erlinger erzielte nach einem Eckball in der 34. Minute das 2:0. Kurz darauf war es erneut Milovanovic, der den Ball zum 3:0 ins Netz beförderte (42.).

St. Martin ließ sich trotz des Rückstands nicht entmutigen und erspielte sich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte eine Top-Chance durch Matthias Luser, die allerdings ungenutzt blieb (45.+2).

Anschlusstreffer kommt zu spät - Schlusspunkt im Finish

Auch nach dem Seitenwechsel drängte St. Martin auf den Anschlusstreffer, doch die Abschlüsse von Kvech (56.) und Tomas Senft (65.) blieben erfolglos.

In der 81. Minute konnte St. Martin endlich jubeln: Daniel Weilhartner verkürzte nach einer Vorlage von Senft auf 3:1. Prambachkirchen ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt: Ali Sina Naseri traf in der 90. Minute zum 4:1-Endstand.

Union Prambachkirchen feierte damit einen verdienten Heimsieg, während St. Martin

trotz guter Chancen und großem Einsatz am Ende leer ausging.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Höfi (9705 Bonuspunkte)

1. Klasse Nord-West: Prambachkirchen : St. Martin - 4:1 (3:0)

94 Ali Sina Naseri 4:1

81 Daniel Weilhartner 3:1

42 Aleksandar Milovanovic 3:0

31 Jürgen Erlinger 2:0

27 Aleksandar Milovanovic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.