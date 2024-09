Last-Minute-Tor vs. ATSV Schärding sichert TSV St. Marienkirchen ersten Saisonsieg

Details Sonntag, 08. September 2024 12:31

Im Duell der vierten Runde in der 1. Klasse Nord-West setzte sich TSV St. Marienkirchen/S. mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg gegen ATSV Schärding/SK durch. In einer Begegnung, die bis zur letzten Minute spannend blieb, konnten die Gäste ihren Vorteil aus der ersten Halbzeit ins Ziel retten. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives und zweikampfbetontes Spiel, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde.

Blitzstart für St. Marienkirchen

Das Spiel begann mit einer frühen Führung für St. Marienkirchen/S., als Tobias Schachinger bereits in der 7. Minute das erste Tor erzielte. Nachdem er zuerst noch am Keeper der Gastgeber gescheitert ist, war er mit dem Nachschuss erfolgreich. Ein früher Rückschlag für die Heimmannschaft, die daraufhin versuchte, den Druck zu erhöhen und zum Ausgleich zu kommen. In den ersten 25 Minuten des Spiels blieben klare Torchancen jedoch Mangelware. Lediglich ein Schuss der Gäste in Nähe des Schärding-Tores von Reiterer in der 22. Minute, der jedoch deutlich neben das Tor ging, sorgte für etwas Gefahr.

In der 25. Minute gab es eine erste Trinkpause, die den Spielern eine kurze Verschnaufpause verschaffte. Kurz darauf vergab Dedic eine Chance für ATSV Schärding/SK, als er den Ball vertändelte. Beide Mannschaften bemühten sich, das Spiel zu kontrollieren, aber insbesondere die Abwehrreihen zeigten sich aufmerksam. Bis zur 40. Minute gab es einige Ecken für beide Teams, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Der Halbzeitpfiff kam pünktlich nach 45 Minuten ohne Nachspielzeit, und die Gäste gingen mit einer knappen 1:0-Führung in die Pause.

Siegestreffer erst in der Nachspielzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag: In der 49. Minute gelang ATSV Schärding/SK der Ausgleich. Dedic setzte sich auf der rechten Seite durch, brachte eine Flanke in den Strafraum, wo ein Heim-Akteur den Ball im Spiel hielt und auf Matyas Kasal ablegte, der zum 1:1 einschoss. Die Kräfte beider Teams ließen jedoch allmählich nach und das Spiel wurde zunehmend ruppiger. Trotz intensiver Bemühungen auf beiden Seiten blieb es bis kurz vor Schluss beim 1:1.

In der letzten Minute der Nachspielzeit kam es dann zu einer dramatischen Wendung: Nach einem Freistoß für St. Marienkirchen/S. und einer Ecke setzte sich Sebastian Huber durch und erzielte das entscheidende 2:1 für die Gäste. Dieser späte Treffer sorgte für große Erleichterung bei St. Marienkirchen/S., die damit im vierten Saisonspiel in der Tabelle anschreiben können.

1. Klasse Nord-West: ATSV Schärding/SK : St. Marienk. - 1:2 (0:1)

93 Sebastian Huber 1:2

49 Matyas Kasal 1:1

7 Tobias Schachinger 0:1

