FC Münzkirchen mit souveränen Heimerfolg gegen Union Raab

Der FC Münzkirchen hat sich in der 4. Runde der 1. Klasse Nord-West souverän mit 3:0 gegen Union Raab durchgesetzt. In einem von Anfang an dominanten Auftritt der Gastgeber konnten die Raaber zu keinem Zeitpunkt des Spiels wirklich besonders gefährlich werden. Besonders Michell Stark und Manuel Feldbauer glänzten als Torschützen und sorgten für einen verdienten Heimsieg in der Streibl-Metall Arena.

Frühe Münzkirchner Dominanz

Das Spiel begann mit einer deutlichen Feldüberlegenheit der Hausherren, die bereits in den ersten Minuten das Tempo vorgaben. Die ersten gefährlichen Aktionen ließen nicht lange auf sich warten. Nach einer Reihe von Ecken und Abschlüssen war es schließlich Michell Stark, der in der 27. Minute den ersten Treffer für die Gastgeber erzielte. Ein kraftvoller Schuss von der Strafraumgrenze prallte vom Pfosten ins Tor – eine mehr als verdiente Führung für den FC Münzkirchen.

Die Union Raab tat sich schwer, ins Spiel zu finden. Die wenigen Vorstöße der Gäste endeten meist in der gut organisierten Defensive der Münzkirchner. Eine bemerkenswerte Szene gab es in der 34. Minute, als ein verunglückter Rückpass der Gastgeber beinahe zu einem Gegentreffer führte, doch Ritzberger klärte in höchster Not auf der Linie. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Raab noch einen gefährlichen Kopfball abgeben, aber die Münzkirchner verteidigten ihre Führung souverän.

Entscheidung fällt in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufgehört hatte: Der FC Münzkirchen blieb spielbestimmend. In der 63. Minute versuchte Manuel Feldbauer einen Freistoß aus halbrechter Position, doch der Raaber Torwart konnte parieren. Nur wenige Minuten später, in der 65. Minute, streifte ein weiterer Freistoß von Feldbauer den Pfosten.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 71. Minute, als Manuel Feldbauer einen weiteren Freistoß diesmal verwandelte und den Ball über die Linie brachte. Aus knapp 20 Metern flatterte der Ball unter die Querlatte und ließ dem Raaber Torhüter keine Chance. Nur wenige Minuten später, in der 77. Minute, setzte Michell Stark mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt. Nach einem exzellenten Querpass von Lorenz Hansbauer zog Stark aus der zweiten Reihe ab und traf erneut unter die Latte. In der Schlussphase des Spiels kontrollierten die Münzkirchner weiterhin das Geschehen. Die Gäste aus Raab konnten nichts mehr entgegensetzen und mussten sich schließlich mit 3:0 geschlagen geben.

1. Klasse Nord-West: FC Münzkirchen : Union Raab - 3:0 (1:0)

77 Michell Rene Stark 3:0

71 Manuel Feldbauer 2:0

27 Michell Rene Stark 1:0

