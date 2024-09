Ausgleichstreffer in Nachspielzeit bei Union Kopfing vs. Union Schardenberg

Details Montag, 09. September 2024 15:07

In der vierten Runde der 1. Klasse Nord-West kam es zu einem spannenden Duell zwischen der Union Kopfing und der Union Schardenberg. Trotz einer frühen Führung der Gäste endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden dank eines Last-Minute-Ausgleichstreffers. Überschattet wurde die Begegnung einer Verletzung eines Spielers der Schardenberger.

Schardenberg mit Traumstart

Die Partie begann furios für die Gäste aus Schardenberg. Bereits in der vierten Minute gelang Adrian Peham ein Traumtor aus 18 Metern ins linke Kreuzeck, nachdem er von Friedl mustergültig bedient wurde. Diese frühe Führung setzte die Gastgeber unter Druck, doch die Union Kopfing zeigte sich unbeeindruckt und kämpfte sich zurück ins Spiel. In den ersten 30 Minuten hatten die Kopfinger Schwierigkeiten, nennenswerte Chancen herauszuspielen.

Die Gäste verteidigten geschickt und ließen kaum etwas zu. Erst in der 30. Minute verbuchte die Union Kopfing ihre erste Schusschance durch Braid, doch Leitner im Tor der Union Schardenberg parierte sicher. Die beste Chance für die Gastgeber in der ersten Halbzeit ergab sich in der 38. Minute, als ein Abwehrfehler der Schardenberger beinahe mit dem Ausgleich bestraft wurde. Doch erneut war es Leitner, der stark parierte und die Führung für die Gäste festhielt.

Lange Verletzungsunterbrechung und Ausgleich in Nachspielzeit

Nach dem Seitenwechsel intensivierten die Kopfinger ihre Bemühungen. Bereits in der 47. Minute zog Braid aus 16 Metern ab, doch der Ball ging knapp über die Querlatte. Die Gastgeber erhöhten den Druck weiter und kamen in der 51. Minute zu einer guten Möglichkeit, als nach einem Gestochere im Strafraum die Schardenberger gerade noch klären konnten. Doch auch die Gäste blieben gefährlich. In der 63. Minute hatte Schreiner die Riesenchance zum 0:2, ließ diese jedoch ungenutzt. Kurz darauf scheiterte Glas mit einem Kopfball, den der Torwart der Union Kopfing sicher halten konnte.

Die beste Möglichkeit für die Gäste ergab sich in der 84. Minute, als Friedl querlegte und Peham das Leder rechts am Tor vorbeijagte. Dann folgte die dramatische Schlussphase. In der 90. Minute musste das Spiel aufgrund einer Verletzung von Lukas Hartinger unterbrochen werden. Die Rettung traf ein und der Akteur wurde abtransportiert. Als das Spiel nach einer längeren Unterbrechung fortgesetzt wurde, kam es noch zu einem Paukenschlag: Huso Tahric erzielte in der letzten Minute den viel umjubelten Ausgleich für die Union Kopfing. Mit diesem Treffer zum 1:1 retteten die Gastgeber einen Punkt und sorgten für großen Jubel bei den Heimfans.

1. Klasse Nord-West: Kopfing : Schardenberg - 1:1 (0:1)

92 Huso Tahric 1:1

4 Adrian Peham 0:1

