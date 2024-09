4:1-Heimsieg! FC Münzkirchen entscheidet Regenschlacht gegen Prambachkirchen für sich

Details Sonntag, 15. September 2024 10:34

Trotz bereits tagelangen Regens fand am Freitagabend in Münzkirchen der 5. Spieltag der 1.

Klasse Nord-West statt. In einer ausgeglichenen Begegnung setzt sich der FC Stern Bau

Münzkirchen souverän mit 4:1 gegen die Union Raiffeisen Prambachkirchen durch und feierte den

dritten Sieg in Folge.

Münzkirchen mit Traumstart

Trotz starken Regens pilgerten über 160 Zuschauer in die Streibl-Arena nach Münzkirchen und sollten dies auch nicht lange bereuen. Bereits in der zwölften Minute gab es für die Heimfans Grund zum Jubeln, als Torjäger Michell Stark sich knapp außerhalb des Strafraums in einem Zweikampf durchsetze und sich den Ball perfekt zum Schuss vorlegte. Sein präziser Schuss war für Schlussmann Kulachok bei den nassen Bedingungen unhaltbar.



Danach waren Torchancen Mangelware. Beide Teams hatten mit dem schwierigen Geläuf ihre Probleme. Als die Fans bereits mit dem Pausenpfiff gerechnet hatten, tauchte Daniel Maier nach einem perfekten Zuspiel seines Mitspielers alleine vor dem Torhüter auf. Diese Chance ließ sich der deutsche Offensivspieler nicht nehmen und erhöhte zum psychologisch besten Zeitpunkt auf 2:0.

Prambachkirchen besser, aber ohne Torgefahr

Auch in der zweiten Spielhälfte gab es lange Zeit wenig Highlights zu bestaunen. Ein kapitaler Fehler in Minute 66 der Prambachkirchner Defensive brachte dem FC Münzkirchen die Vorentscheidung ein. Nach einer flachen Hereingabe von Lukas Gruber schob abermals Daniel Maier ohne Probleme ein. Als Münzkirchen dann einen Gang zurückschaltete, kamen die Gäste zehn Minuten vor Schluss doch noch zum Ehrentreffer.

Moritz Prehofer nutze eine der wenigen Unachtsamkeiten der FCM-Abwehr und ließ mit seinem genauen Abschluss aus wenigen Metern auch Maximilian Sageder im Tor der Gastgeber keine Abwehrmöglichkeit. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte mit dem 4:1 in der Nachspielzeit Michell Stark, der damit bereits

über seinen sechsten Saisontreffer jubeln dufte. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 4:1 für den FC Münzkirchen. Während die Prambachkirchner in der letzten Viertelstunde noch einmal deutlich besser wurden, reichte es am Ende nicht aus, um die starke Mannschaft aus Münzkirchen zu besiegen.

Stimme zum Spiel:

Andreas Riegler, Sektionsleiter FC Münzkirchen:

"Es waren für beide Mannschaften schwere Bedingungen aufgrund der Bodenverhältnisse. Wir sind gut in die Partie gestartet und haben mit der zweiten Chance in der 12. Minute auch das 1:0 gemacht. In der ersten Halbzeit waren wir sicherlich die spielbestimmende Mannschaft, konnten den Vorsprung kurz vor dem Pausenpiff auch noch auf 2:0 erhöhen. Die Halbzeitführung war verdient, Prambachkirchen ist aus dem Spiel nicht wirklich zu Chancen gekommen. Unser Torhüter hat bei Disanzversuchen nichts zugelassen. Den besseren Start in den zweiten Durchgang hatten aber die Prambachkirchner mit viel Ballbesitz, kamen aber nicht zu den zwingenden Chancen. Wir haben zwanzig Minuten vor Schluss dann nach einer schönen Kombination auf 3:0 erhöhen können. Prambachkichen wollte dann noch einmal alles nach vorne hauen, durch einen schlecht geklärten hohen Ball erzielten sie den Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit fiel durch einen Konter aber noch der Treffer zum 4:1-Endstand."

1. Klasse Nord-West: FC Münzkirchen : Prambachkirchen - 4:1 (2:0)

93 Michell Rene Stark 4:1

79 Moritz Prehofer 3:1

67 Daniel Maier 3:0

45 Daniel Maier 2:0

12 Michell Rene Stark 1:0

