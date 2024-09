Union Rainbach/I. gewinnt zuhause souverän gegen ATSV Schärding/SK

Details Dienstag, 17. September 2024 09:21

Die Union CAB Rainbach/I. empfing in der 5. Runde der 1. Klasse Nord-West den ATSV HandyShop.at Schärding/SK. Trotz Regen ließen sich über 150 Zuschauer diese Begegnung nicht entgehen und sahen eine spannende Partie. Am Ende entscheiden ein Treffer kurz vor dem Pausenpfiff und ein Traumstart in die zweite Hälfte das Spiel. Somit bleiben die Gastgeber auch im fünften Spiel der Saison ohne Punkteverlust.

Ausgeglichene erste Hälfte mit spätem Treffer

Die Zuschauer sahen zu Beginn des Spiels eine sehr spannende und ausgeglichene Partie. Keiner der beiden Teams konnte bei den schweren Platzbedingungen ein Ausrufezeichen setzen. Die ersten Offensivaktionen setzten die Gäste aus Schärding mit Standardsituationen, die jedoch allesamt ungefährlich waren. Die erste Tormöglichkeit gab es dann in der 17. Spielminute für die Hausherren, jedoch musste der Schärdinger Schlussmann Andreas Michl nicht eingreifen, da der Ball über das Tor flog.

In Folge dieser Chance war das Spiel sehr mittelfeldlastig und beide Mannschaften waren auf Ballsicherheit aus. Zum wohl besten Zeitpunkt eines Fußballspiels wurde dann aber zum ersten Mal gejubelt. Wieder einmal brachte Torjäger Rumen Kerekov die Fans zum Jubeln. Der Bulgare erzielt in der 42. Minute bereits seinen achten Saisontreffer und führt somit auch die Torjägerliste an.

Rainbach kommt perfekt aus der Kabine

Der Nackenschlag kurz vor der Halbzeit schmerzte den Gästen auch mit Wiederanpfiff zur 2. Halbzeit noch. Während sich einige Fans mit Getränken und Speiße stärkten, durften die heimischen Fans bereits wieder Grund zur Freude haben. Nur wenige Sekunden nach Anpfiff von Schiedsrichter Florian Klaffenböck erhöhte das Team von Trainer Gerald Reisegger den Spielstand auf 2:0. Diesmal konnte sich Dominik Schreiner zum ersten Mal in dieser Saison als Torschütze von seinen Fans feiern lassen. Die Gäste schockte dies jedoch nicht und kämpften weiter tapfer gegen den Tabellenführer an.

Wenige Minuten nach dem Treffer hatte der ATSV Schärding auch die Möglichkeit auf den Anschlusstreffer, scheiterte jedoch an Tormann Michael Fellner. Daraufhin folgten einige Torchancen, beide Teams scheiterten aber immer wieder am gegnerischen Torhüter. Zum Ende dieser Begegnung nahm die Heimmannschaft nochmals das Spiel in die Hand und versuchte die vorzeitige Entscheidung zu erreichen, jedoch ohne Erfolg.

Mit dem Sieg feiert die Union Rainbach den perfekten Saisonstart mit fünf Siegen und der alleinigen Tabellenführung. Der ATSV HandyShop.at Schärding/SK verliert indessen sein drittes Spiel in der Fremde und bleibt auf Platz 9 der Tabelle.

