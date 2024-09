Tor-Festival in der 1. Klasse Nord-West: ATSV Schärding/SK setzt sich gegen St. Martin/I. mit 5:4 durch

In einem packenden und torreichen Spiel der 1. Klasse Nord-West setzte sich die SPG ATSV Schärding/SK mit 5:4 gegen die Union St. Martin/I. durch. Die Zuschauer sahen ein Match, das von Dramatik und zahlreichen Toren geprägt war. Bereits zur Halbzeit stand es 3:3, und auch in der zweiten Hälfte blieb die Partie spannend. Letztendlich entschied ein später Treffer das Spiel zugunsten der Heimmannschaft.

Sechs Tore im ersten Durchgangg

Das Spiel begann lebhaft, und bereits nach elf Minuten konnte Matyas Kasal Schärding in Führung bringen. Nach einer Parade von Stefan Luser nutzte Kasal die Gelegenheit und traf zum 1:0. Doch die Antwort von St. Martin ließ nicht lange auf sich warten. In der 17. Minute glich Haris Karic nach einem langen Pass von Luka Vucur aus.

Nur sieben Minuten später schlug Maxim Klima zu und stellte die Führung für die die SPG mit einem Treffer zum 2:1 wieder her. Doch auch dieser Vorsprung war nicht von Dauer. In der 29. Minute erzielte Matyas Kasal sein zweites Tor und erhöhte auf 3:1. Aber die Union gab sich nicht geschlagen: Haris Karic gelang in der 36. Minute sein zweites Tor, und kurz darauf, in der 37. Minute, sorgte Tomas Senft nach Vorarbeit von Adis Karic für den Ausgleich zum 3:3.

Beide Teams hatten in der ersten Halbzeit weitere Chancen, die sie jedoch nicht nutzen konnten. So verhinderte unter anderem Benjamin Blaha einen Konter der Heimmannschaft mit einem großartigen Zweikampf, und Stefan Luser vereitelte durch eine tolle Abwehrreaktion einen weiteren Gegentreffer.

Spiel kippt zwei Mal

Die zweite Hälfte begann genauso spannend wie die erste. Bereits in der 53. Minute brachte Haris Karic mit seinem dritten Tor St. Martin erstmals in Führung. Doch Schärding kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 65. Minute verwandelte Semir Dedic einen Elfmeter zum 4:4-Ausgleich.

Die letzten Minuten des Spiels waren von hoher Intensität geprägt. Beide Mannschaften hatten Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Konstantin Tulubinski und Jörg Weilhartner von St. Martin vergaben jedoch gute Einschussmöglichkeiten. In der 86. Minute gelang Maxim Klima schließlich der entscheidende Treffer zum 5:4 für die die SPG.

Die Spannung hielt bis in die Nachspielzeit an. In der 90. Minute musste Schärdings Michael Jobst nach einer gelb-roten Karte das Feld verlassen. Trotz dieser Unterzahl gelang es der Heimmannschaft, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Ein Top-Tackle von Oktay Cansiz kurz vor dem Schlusspfiff sicherte den Sieg endgültig.

Das Spiel endete nach insgesamt 96 Minuten mit einem 5:4-Erfolg für die SPG ATSV Schärding/SK. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung und sorgten für ein spannendes und unterhaltsames Fußballspiel, das die Zuschauer sicherlich nicht so schnell vergessen werden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Höfi (9805 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Höfi mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.