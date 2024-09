Dominanter SV Waizenkirchen besiegt FC Münzkirchen mit 3:0

Details Sonntag, 22. September 2024 13:54

In der dritten Runde der 1. Klasse Nord-West setzte sich der SV Waizenkirchen gegen den FC Münzkirchen mit 3:0 durch. Die Hausherren konnten sich auf eine effektive Chancenverwertung und die brillante Leistung von David Stockinger verlassen, der zwei der drei Tore erzielte. Trotz zahlreicher Chancen der Gäste blieb der FC Münzkirchen torlos und musste sich schließlich deutlich geschlagen geben.

Münzkirchen nutzt Chancen nicht - Waizenkirchen mit Pausenführung

Die Begegnung startete mit hohem Tempo und schon nach wenigen Minuten hatten beide Mannschaften erste Chancen. Der SV Waizenkirchen konnte in der 3. Minute einen aufregenden Moment verzeichnen, als der Schlussmann der Gastgeber Fabian Gruber mit einem eleganten Haken aussteigen ließ. Die erste große Chance für den FC Münzkirchen ließ nicht lange auf sich warten: In der 12. Minute hatte Fabian Gruber gleich zweimal die Möglichkeit, sein Team in Führung zu bringen, scheiterte jedoch zunächst am Torhüter und dann an einem Verteidiger, der den Ball auf der Linie klärte.

In den darauffolgenden Minuten spielte der FC Münzkirchen weiterhin stark auf und kam zu weiteren Chancen. Eine hohe Freistoßflanke von Feldbauer in den Strafraum sorgte für Verwirrung, doch der Schiedsrichter entschied nicht auf Foul, und Michell Stark's Distanzschuss verfehlte das Tor nur knapp.

Dennoch waren es die Waizenkirchner, die das erste Tor des Spiels erzielten. In der 26. Minute konnte Toni Mestrovic nach einer flachen Hereingabe von der rechten Seite den Ball mühelos ins leere Tor schieben und somit den SV Waizenkirchen mit 1:0 in Führung bringen. In der 34. Minute hatte Münzkirchen erneut Pech: Nach einer Flanke von Feldbauer köpfte Lukas Gruber den Ball knapp über das Tor. Trotz der Überlegenheit der Münzkirchner im Spielaufbau gelang es ihnen nicht, ihre Chancen zu nutzen, was sich im weiteren Verlauf rächen sollte.

Stockinger glänzt mit Doppelpack

Mit einem knappen 1:0 Vorsprung im Rücken spielte der SV Waizenkirchen befreit auf und konnte kurz vor der Halbzeitpause das nächste Tor nachlegen. In der 45. Minute war es erneut David Stockinger, der nach einem gelungenen Spielzug auf 2:0 erhöhte. Mit diesem beruhigenden Halbzeitstand gingen beide Teams in die Kabinen.

Nach der Pause änderte sich das Spielgeschehen kaum. Der FC Münzkirchen bemühte sich zwar, den Anschluss zu finden, blieb jedoch weiterhin glücklos vor dem Tor. In der 75. Minute machte David Stockinger dann endgültig den Deckel auf die Partie. Mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 besiegelte er den Sieg des SV Waizenkirchen. Der FC Münzkirchen war nun endgültig geschlagen und konnte dem Spiel keine Wendung mehr geben. Die letzten Minuten der Partie verliefen ohne größere Höhepunkte, und schließlich endete das Spiel mit einem klaren 3:0 Erfolg für den SV Waizenkirchen.

1. Klasse Nord-West: Waizenk. : FC Münzkirchen - 3:0 (2:0)

76 David Stockinger 3:0

45 David Stockinger 2:0

27 Toni Mestrovic 1:0

