Union Prambachkirchen fertigt Raab ab

In einem Duell der 1. Klasse Nord-West setzte sich die Union Raiffeisen Prambachkirchen souverän gegen die Union Kogler-Dach Raab durch. Die Prambachkirchner zeigten eine beeindruckende Leistung und ließen ihrem Gegner kaum eine Chance. Bereits zur Halbzeit lag Prambachkirchen mit 2:0 vorne und baute diesen Vorsprung in der zweiten Halbzeit kontinuierlich aus.

Prambachkirchener Doppelschlag

Das Spiel begann bei sonnigen 23 Grad und Prambachkirchen in schwarz, während Raab in weißgrünen Trikots auflief. Bereits in der vierten Minute hatte Bojic die erste Chance für die Prambachkirchner. In der 23. Minute setzte Illies einen Schuss an die Stange, und wenig später hatte Prambachkirchen erneut eine gute Möglichkeit.

Nach einigen weiteren Chancen, unter anderem durch Illies in der 31. Minute, fiel schließlich das erste Tor für Prambachkirchen. Raphael Meindlhumer traf in der 38. Minute zum 1:0. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Jürgen Erlinger auf 2:0 für die Gastgeber. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Bojic trifft zur Vorentscheidung

Auch in der zweiten Halbzeit setzte Prambachkirchen den Gegner weiter unter Druck. Bereits in der 53. Minute erhöhte Milorad Bojic auf 3:0. In der 56. Minute kam Raab durch ein Eigentor von Yannis Ilies zum 3:1-Anschlusstreffer, was kurzzeitig für etwas Spannung sorgte.

Doch die Prambachkirchner ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und antworteten prompt. In der 79. Minute traf Savo Jovanovic zum 4:1, als sein Schuss abgefälscht wurde und rechts ins Tor ging. Nur wenige Minuten später stellte Hannes Haberfellner-Franz mit einem Elfmeter den 5:1-Endstand her.

Raab versuchte zwar immer wieder, zurück ins Spiel zu finden, konnte aber keine zwingenden Chancen herausarbeiten. Prambachkirchen blieb vor dem Tor eiskalt und nutzte seine Möglichkeiten konsequent. Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 5:1-Sieg für Prambachkirchen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mighty 007 (18403 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mighty 007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.