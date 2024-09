5:1-Auswärtssieg! UFC Haibach dominiert gegen Union Wesenufer deutlich

Details Samstag, 28. September 2024 15:26

In einem packenden Aufeinandertreffen der 1. Klasse Nord-West hat der UFC Haibach ob der Donau einen beeindruckenden 5:1-Auswärtssieg gegen die Union Wesenufer eingefahren. Bereits zur Halbzeit lag das Team aus Haibach mit 2:0 in Führung und setzte seinen dominanten Auftritt in der zweiten Hälfte fort. Simon Peham gelang kurz vor Spielende noch der Ehrentreffer für die Heimmannschaft, doch der klare Sieger war an diesem Abend der UFC aus Haibach.

Gäste mit komfortablem Halbzeitvorsprung

Das Spiel begann gleich mit einem ersten Warnschuss des UFC Haibach an die Stange in der 5. Minute. Der Angriff der Gäste deutete früh auf ihre Angriffslust hin. Auch der durch Dauerregen schwer bespielbare Platz und das vorherige Reservespiel schienen den Haibachern in den Anfangsminuten nicht zu beeinträchtigen. Die Union Wesenufer hatte alle Hände voll zu tun, um die ständigen Angriffe abzuwehren, wobei Torwart Mittereder eine wichtige Rolle spielte.

Doch der Druck der Gäste zahlte sich schließlich aus: In der 29. Minute erzielte Sebastian Kaltseis nach einer Hereingabe von Niklas Oberndorfer per Kopf das 1:0 für den UFC Haibach ob der Donau. Der Treffer sorgte für Erleichterung bei den Gästen und setzte die Union Wesenufer weiter unter Druck. Die Heimmannschaft fand kaum Antworten und konnte sich gegen die Angriffe der Haibacher nur schwer behaupten. In der 42. Minute folgte dann das 2:0 durch Andreas Rathmayr, der ebenso eine Oberndorfer-Flanke per Kopf verwertete und damit die komfortable Führung zur Halbzeit sicherte. Die Union Wesenufer ging mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause, während die Haibacher mit Selbstbewusstsein auf die zweite Halbzeit blickten.

Haibach setzt Offensivfeuerwerk im zweiten Durchgang fort

Auch nach der Pause ließ der UFC Haibach ob der Donau nicht nach. Zwar kam Wesenufer gleich nach Wiederbeginn zu einer guten Möglichkeit auf den Anschlusstreffer, doch in der 52. Minute baute Tobias Rathmayr die Führung auf 3:0 aus. Wieder war der Vorlagengeber Niklas Oberndorfer mit einer Hereingabe vom Flügel. Die Abwehr der Union Wesenufer wirkte zunehmend überfordert und konnte den schnellen Kombinationen der Gäste wenig entgegensetzen.

Rund zehn Minuten später erhöhte Michael Steininger nach einer schönen Einzelaktion mit einem präzisen Abschluss auf 4:0. Der deutliche Vorsprung spiegelte die spielerische Überlegenheit der Haibacher wider, die nun auf einem sicheren Weg zum Sieg waren. In der 69. Minute war es erneut Tobias Rathmayr, der mit seinem zweiten Treffer des Abends das 5:0 für die Gäste erzielte. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel bereits entschieden, und die Union Wesenufer musste die drohende Niederlage akzeptieren. Eine Serie von ligaübergreifend 16 Meisterschaftsspielen ohne Niederlage schien zu Ende zu gehen.

In der 85. Minute gelang Simon Peham schließlich noch der Ehrentreffer zum 1:5. Der Treffer änderte aber nichts mehr am Ausgang des Spiels. Schließlich endete die Partie nach 90 Minuten mit einem verdienten 5:1-Auswärtssieg für den UFC Haibach ob der Donau.

Stimme zum Spiel:

Thomas Bürger, Sektionsleiter und Sportlicher Leiter UFC Haibach:

"Wir sind richtig gut in die Partie gestartet, haben in den ersten Minuten gleich zwei gute Chancen vorgefunden und den Druck erhöht. Wir haben uns vor dem Spiel viel vorgenommen, haben gewusst das es schwer wird, wussten aber über ihre Spielweise mit den langen Bällen bescheid. Auch Standards konnten wir gut vermeiden. Auch im zweiten Durchgang waren wir spielerisch überlegen, wenngleich Wesenufer eine Chance zum Anschlusstreffer hatte, wir folglich aber sofort auf 3:0 ausgebaut haben. Niklas Oberndorfer konnte sich mit drei Vorlagen auszeichnen. Wir sind sehr zufrieden, es war unsere beste Saisonleistung."

1. Klasse Nord-West: Wesenufer : Haibach - 1:5 (0:2)

85 Simon Peham 1:5

69 Tobias Rathmayr 0:5

61 Michael Steininger 0:4

52 Tobias Rathmayr 0:3

42 Andreas Rathmayr 0:2

29 Sebastian Kaltseis 0:1

