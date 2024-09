SV Waizenkirchen entführt drei Punkte aus Prambachkirchen

In einem hart umkämpften Match der 1. Klasse Nord-West setzte sich der SV Guschlbauer Waizenkirchen mit 2:1 bei der Union Raiffeisen Prambachkirchen durch. Beide Teams zeigten eine starke Leistung, aber letztlich war es Waizenkirchen, das den entscheidenden Treffer in den letzten Minuten erzielte. Der Regen, der während des Spiels zeitweise einsetzte, schien das Tempo und die Intensität der Partie nicht zu dämpfen.

Hausherren mit früher Führung

Schon früh im Spiel zeigte Prambachkirchen seine Offensivstärke. Bereits in der ersten Minute verzeichneten die Union den ersten Torschuss, der jedoch keine Gefahr für den Waizenkirchener Torhüter Gergö Klemenc darstellte. Kurz darauf bewies Klemenc seine Klasse erneut, indem er eine Doppelchance der Gastgeber bravourös vereitelte. Die Prambachkirchner ließen nicht locker und setzten den Gegner weiter unter Druck.

In der zwölften Minute begann es zu regnen, was das Spielgeschehen nicht beeinträchtigte. Kurz darauf fiel das erste Tor des Spiels. In der 14. Minute brachte Milorad Bojic die Prambachkirchner mit einem platzierten Schuss in Führung. Trotz des frühen Rückstands ließ sich Waizenkirchen nicht entmutigen und begann, sich allmählich in das Spiel zu kämpfen.

Waizenkirchen gleicht aus und holt sich den Sieg

Waizenkirchen kam nach dem Rückstand besser ins Spiel und verzeichnete in der 22. Minute die erste eigene Chance. Trotz einiger weiterer Möglichkeiten für beide Teams blieb es zunächst bei der knappen Führung der Prambachkirchner. Doch kurz vor der Halbzeitpause zeigte der SV seine Stärke. In der 44. Minute köpfte Toni Mestrovic nach einer präzisen Flanke den Ball ins Netz und sorgte so für den Ausgleich zum 1:1. Ein spannendes Spiel ging damit in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit setzten beide Mannschaften ihre Offensivbemühungen fort. Prambachkirchen hatte in der 48. Minute eine weitere Chance, konnte diese jedoch nicht nutzen. Auch Waizenkirchen blieb gefährlich und verzeichnete mehrere gute Gelegenheiten. So schoss Moritz Wolfsteiner in der 57. Minute knapp am Tor vorbei.

Ein Wetterumschwung in der 68. Minute, als der Regen aufhörte und die Sonne hervorkam, schien beiden Teams neue Energie zu geben. Prambachkirchen traf in der 72. Minute die Querlatte und verpasste damit eine erneute Führung nur knapp. In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Siegtreffer.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 85. Minute. David Stockinger nutzte eine der letzten Chancen und erzielte das 2:1 für die Gäste. Dieses Tor war ein harter Schlag für Prambachkirchen, das trotz aller Bemühungen nicht zurückkommen konnte. Die letzten Minuten vergingen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und nach insgesamt 95 Minuten endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für den SV Waizenkirchen.

Waizenkirchen konnte sich somit in einem intensiven und spannenden Spiel durchsetzen und die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Beide Teams zeigten eine starke Leistung, aber letztlich waren es die Gäste, die die entscheidenden Akzente setzte und den Sieg davontrugen.

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mighty 007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.