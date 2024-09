Absteiger dreht Spiel gegen dezimierte SPG Sigharting/Andorf 1b in letzter Minute

Details Sonntag, 29. September 2024 19:25

In einem packenden Spiel in der 1. Klasse Nord-West zwischen der Union Woodstock St. Martin/Innkreis und der SPG Sigharting/Andorf 1b konnte sich der Bezirksliga-Absteiger in letzter Minute mit 2:1 durchsetzen. Nach einem frühen Rückstand zeigten die St. Martiner eine starke kämpferische Leistung und drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit. Das entscheidende Tor fiel in der 90. Minute durch Anel Omerovic.

Gäste mit Blitzstart - SPG nur noch zu zehnt

Das Spiel begann furios, als Benedikt Großbötzl die Gäste bereits in der 1. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Ein früher Schock für die Hausherren, die jedoch nicht aufgaben und sich immer wieder Chancen erarbeiteten.

In der 17. Minute hatte Tomas Senft die erste große Möglichkeit für St. Martin, verfehlte jedoch knapp das Tor. Wenige Minuten später bot sich ihm erneut eine gute Gelegenheit, als er nach einer präzisen Flanke von Matthias Luser zum Kopfball kam, doch auch dieser Versuch blieb erfolglos.

Der erste entscheidende Wendepunkt folgte in der 24. Minute, als Sighartings Richard Lukacs nach einer harten Attacke gegen Jörg Weilhartner die Ampelkarte sah. Die Gäste mussten ab diesem Zeitpunkt in Unterzahl weiterspielen, hielten aber zunächst tapfer dagegen. Besonders Torwart Lorenz Berrer zeichnete sich in der 40. Minute mit einer spektakulären Parade aus, die den knappen Vorsprung zur Halbzeitpause sicherte.

Absteiger dreht Spiel in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel erhöhte St. Martin den Druck. In der 75. Minute gelang schließlich Rene Huber der verdiente Ausgleich mit einem sehenswerten Freistoß aus 20 Metern zum 1:1. Die Gastgeber drängten nun auf die Entscheidung, doch zunächst vergab Tobias Plattner in der 80. Minute eine gute Chance. Auch Tomas Senft scheiterte in der 84. Minute erneut und ließ die Führung für seine Mannschaft liegen.

Als alles bereits nach einem Unentschieden aussah, kam in der 90. Minute der erlösende Treffer für die Union: Anel Omerovic schob den Ball nach einem Abwehrfehler durch die Beine des gegnerischen Keepers zum 2:1-Endstand. Damit sicherte sich die Union St. Martin in letzter Minute den hart erkämpften Sieg gegen eine tapfer kämpfende SPG Sigharting/Andorf 1b, die trotz Unterzahl lange dagegenhielt.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Höfi (9905 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Höfi mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.