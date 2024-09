Union Raab besiegt Union Schardenberg in spannendem Match mit 3:1

Details Montag, 30. September 2024 14:38

Die Union Raab hat sich in einem spannenden und umkämpften Spiel der 1. Klasse Nord-West gegen die Union Schardenberg mit 3:1 durchgesetzt. Die Raaber überzeugten mit effizientem Abschluss und einem starken Defensivverhalten, während die Schardenberger trotz zahlreicher Chancen das Nachsehen hatten.

Raaber Pausenführung

Bereits in den Anfangsminuten des Spiels zeichnete sich ab, dass beide Teams bereit waren, alles zu geben. Die erste Chance des Spiels gehörte den Gästen aus Schardenberg, die gleich von Beginn an Druck machten. Doch es waren die Raaber, die die erste Topchance des Spiels in ein Tor ummünzen konnten. In der 10. Minute traf Jan Vejvar nach einer gelungenen Kombination zur 1:0-Führung für die Heimelf. Die Raaber ließen nicht nach und erhöhten den Druck. In der 21. Minute erzielte Johannes Wilflingseder mit einem präzisen Schuss aus 20 Metern das 2:0. Der Schuss war zwar haltbar, doch der Torhüter der Schardenberger konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren.

Die Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt und verkürzten nur wenige Minuten später, in der 23. Minute, durch Xaver Schreiner auf 2:1. Schreiner nahm den Ball im Strafraum herunter und verwandelte eiskalt. In der Folge drängten die Schardenberger auf den Ausgleich, doch die Union Raab verteidigte geschickt und ließ keine weiteren Tore zu. Eine Riesenchance auf das 3:1 hatte die Heimelf in der 29. Minute, doch der Schlussmann der Schardenberger, Leitner, parierte stark. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Gäste nochmals zwei gute Chancen durch Peham, doch der Torwart der Raaber, Eisterer, zeigte sich in Topform und vereitelte die Möglichkeiten.

Schardenberg kommt nicht zum Ausgleich - Vejvar sorgt in Schlussphase für Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiterhin offensiv ausgerichteten Spiel der Schardenberger. In der 50. Minute vergab Peham erneut die Riesenchance auf den Ausgleich. Markus Hartinger versuchte es in der 58. Minute aus der Distanz, doch auch dieser Schuss fand nicht den Weg ins Tor. Die Schardenberger drängten weiterhin auf das 2:2, was zu intensiven Zweikämpfen und hitzigen Situationen führte. In den letzten Minuten des Spiels mobilisierten die Schardenberger ihre letzten Kräfte und warfen alles nach vorne, um das 2:2 zu erzwingen.

Doch die Entscheidung fiel zugunsten der Union Raab. In der 88. Minute nutzte Jan Vejvar eine der wenigen Chancen der zweiten Halbzeit und erzielte das 3:1. Die allerletzten letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Höhepunkte, und so endete die Partie mit einem 3:1-Sieg für die Union Raab.

1. Klasse Nord-West: Union Raab : Schardenberg - 3:1 (2:1)

89 Jan Vejvar 3:1

23 Xaver Schreiner 2:1

21 Johannes Wilflingseder 2:0

9 Jan Vejvar 1:0

