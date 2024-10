FC Münzkirchen triumphiert mit 4:1 gegen ATSV Schärding

Details Montag, 30. September 2024 21:50

Der FC Münzkirchen sicherte sich in einem eindeutigen Spiel der 1. Klasse Nord-West gegen den ATSV Schärding einen klaren 4:1-Sieg. Schon früh dominierte das Heimteam und ließ den Gästen kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Münzkirchen-Torjäger Michell Stark war wieder einmal der überragende Spieler des Tages und erzielte einen Hattrick.

Blitzstart des FC Münzkirchen

Die Begegnung startete vielversprechend für die Münzkirchner. Schon in der zweiten Minute zeigte Michell Stark seine Klasse. Nach einem kraftvollen Schuss landete der Ball unhaltbar im Netz des ATSV Schärding, womit der FC Münzkirchen früh mit 1:0 in Führung ging. In weiterer Folge des Spiels hatten zwar auch die Gäste einige gute Möglichkeiten, die sie aber nicht in Tore ummünzen konnten.

In der 34. Minute gelang dem Heimteam schließlich das 2:0. Nach einem Durcheinander im Strafraum war es Manuel Reinl, der sich letztlich durchsetzte und den Ball souverän im Tor unterbrachte. Die Münzkirchner spielten weiterhin dominierend und setzten die Gäste aus Schärding stark unter Druck. Der FC hatte auch danach die besseren Chancen. Kurz vor der Halbzeitpause wurde die Partie noch einmal spannend, als Gruber nach einer Ecke knapp das Tor verfehlte. Doch das Team von Münzkirchen ging mit einem verdienten 2:0 in die Halbzeitpause.

Stark-Hattrick und Ehrentreffer für Schärding

Die zweite Halbzeit begann ähnlich dominant für den FC Münzkirchen. In der 57. Minute war es wieder Michell Stark, der nach einer präzisen Flanke von Manuel Felbauer den Ball zum 3:0 im Netz unterbrachte. Stark präsentierte sich in herausragender Form und stellte die Abwehr von Schärding vor unlösbare Probleme. In der 70. Minute kam der ATSV Schärding jedoch zu einem Ehrentreffer. Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt und Semir Dedic verwandelte den Elfmeter sicher zum 3:1. Dies brachte kurzzeitig Hoffnung in die Reihen der Gäste, die bis dahin kaum gefährliche Szenen kreieren konnten.

Die Antwort des FC Münzkirchen ließ nicht lange auf sich warten. Michell Stark stellte in der 80. Minute den alten Abstand wieder her und komplettierte seinen Triplepack. Nach einem brillanten Pass von Estermann lief Stark allein auf den Torwart zu und ließ diesem keine Chance, indem er den Ball souverän im Tor versenkte. Es stand nun 4:1 für den FC Münzkirchen. In den letzten Minuten des Spiels ließ die Intensität etwas nach, doch der FC Münzkirchen blieb weiterhin das dominierende Team. Torhüter Lukas Reiterer konnte sich noch zweimal auszeichnen und verhinderte weitere Treffer durch Hamedinger und Stark. Nach einer Minute Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie schließlich ab.

1. Klasse Nord-West: FC Münzkirchen : ATSV Schärding/SK - 4:1 (2:0)

80 Michell Rene Stark 4:1

70 Semir Dedic 3:1

57 Michell Rene Stark 3:0

35 Manuel Reinl 2:0

3 Michell Rene Stark 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.