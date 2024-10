Spannendes Duell: Union Raab fährt in Waizenkirchen drei Punkte ein

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 18:04

In einem fesselnden Spiel der 1. Klasse Nord-West bewies die Union Raab ihre Klasse und sicherte sich mit einem knappen 3:2-Sieg beim SV Waizenkirchen drei wichtige Punkte. Trotz der kämpferischen Leistung der Gastgeber, die mehrfach den Ausgleich suchten, behielten die Raaber die Oberhand und erzielten den entscheidenden Treffer in der Schlussminute. Waizenkirchen hatte mehrere Chancen, scheiterte jedoch wiederholt an der starken Defensive der Gäste und deren Torhüter.

Starke Anfangsphase der Gäste

Das Spiel begann mit einer frühen Führung der Gäste, als Jan Vejvar in der achten Minute für die Union Raab traf und das 0:1 markierte. Die Raaber nutzten die anfängliche Unsicherheit der Waizenkirchner aus und erhöhten in der 23. Minute durch Johannes Wilflingseder auf 0:2. In dieser Phase dominierte Raab das Geschehen.

Der SV Waizenkirchen fand jedoch nach und nach ins Spiel und verkürzte in der 28. Minute durch Moritz Wolfsteiner auf 1:2. Die Gastgeber wurden zunehmend aktiver und erarbeiteten sich weitere Chancen, wie eine bemerkenswerte Möglichkeit in der 37. Minute. Dennoch blieb Raab stets gefährlich und setzte mit Distanzschüssen immer wieder Akzente.

Spannende Schlussminuten mit glücklichem Ende für Raab

Nach der Halbzeitpause intensivierte Waizenkirchen seine Bemühungen und erzielte in der 52. Minute den Ausgleich. Daniel Aigner brachte mit einem gezielten Schuss den Spielstand auf 2:2 und entfachte neue Hoffnungen bei den Heimfans. In der Folgezeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.

Die Union Raab hatte in der 67. Minute Pech, als ein Treffer nach einem Lattenkracher nicht anerkannt wurde. Auch Waizenkirchen verzeichnete in der 87. Minute einen nicht gegebenen Treffer. Das Spiel war nun an Spannung kaum zu überbieten, und beide Teams drängten auf den Sieg.

In der 90. Minute gelang der Union Raab der erlösende Treffer: Jan Vejvar erzielte sein zweites Tor und stellte auf 2:3. Die Gastgeber versuchten verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive der Raaber hielt stand. Eine letzte Großchance der Waizenkirchner blieb ungenutzt, sodass die Union Raab als Sieger vom Platz ging.

