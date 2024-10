Klarer Heimsieg für ATSV Schärding/SK im Duell gegen Union Prambachkirchen

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:57

In einem einseitigen Spiel der 1. Klasse Nord-West gelang es dem ATSV Schärding/SK, einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen die Gäste aus Prambachkirchen zu erringen. Der heimische Verein zeigte sich von Beginn an kampfstark und konnte sich trotz eines frühen Rückstands schnell erholen. Matyas Kasal avancierte mit einem Dreierpack zum Matchwinner für die Schärdinger. Der Sieg festigt die Position des ATSV Schärding/SK in der Liga und lässt die Mannschaft mit Zuversicht in die nächsten Spiele blicken.

Früher Schock für die Gastgeber - ATSV dreht Partie

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Hannes Haberfellner-Franz von Prambachkirchen in der 4. Minute das erste Tor erzielte. Ein hoher Ball in das Mittelfeld wurde per Kopf gewonnen und der folgende Pass in die Tiefe von Haberfellner-Franz perfekt über den herausstürmenden Torwart gehoben. Die Schärdinger fanden sich plötzlich in Rückstand wieder, doch ließen sich nicht lange davon beeindrucken. Bereits in der 15. Minute gelang dem ATSV Schärding/SK der Ausgleich durch Semir Dedic, der nach einem präzisen Pass aus dem Mittelfeld eiskalt in die rechte untere Ecke verwandelte.

Die Hausherren übernahmen nun die Kontrolle über das Spiel. In der 32. Minute schlug erneut Matyas Kasal zu, als ein missglückter Abschlag der Gäste direkt von einem Schärdinger Spieler per Kopf weitergeleitet wurde. Kasal nutzte diese Gelegenheit, um den Ball sicher im Netz zu versenken und sein Team in Führung zu bringen. In der 42. Minute erhöhte Matyas Kasal mit einem gekonnten Solo auf 3:1. Ein hoher Ball über die Abwehr fand den Stürmer, der unter Druck den Ball geschickt am gegnerischen Torwart vorbeischob. Mit diesem Treffer ging es in die Halbzeitpause, und die Gastgeber hatten sich eine komfortable Führung erarbeitet.

Prambachkirchen vergibt Strafstoß - Hausherren machen den Sack zu

Nach der Pause blieben die Schärdinger weiterhin dominant und das Spiel blieb weiterhin unter Kontrolle der Gastgeber. Prambachkirchen versuchte in der 59. Minute mit einem Elfmeter das Blatt zu wenden, scheiterte jedoch an der Querlatte und vergab somit die Chance, den Anschlusstreffer zu erzielen. In der 73. Minute machte Matyas Kasal seinen Triplepack perfekt. Nach einem Ballverlust der Gäste im Mittelfeld wurde Kasal erneut auf die Reise geschickt und konnte trotz einer Berührung des Torwarts den Ball im Tor unterbringen, was den 4:1-Endstand besiegelte. Ein Freistoß von Prambachkirchen in der 77. Minute brachte keine Gefahr mehr, und der ATSV Schärding/SK verteidigte seine Führung bis zum Abpfiff in der 92. Minute souverän.

1. Klasse Nord-West: ATSV Schärding/SK : Prambachkirchen - 4:1 (3:1)

73 Matyas Kasal 4:1

42 Matyas Kasal 3:1

32 Matyas Kasal 2:1

15 Semir Dedic 1:1

4 Hannes Haberfellner-Franz 0:1

