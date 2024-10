Union St. Martin siegt souverän bei der Union Kopfing

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 20:02

Die Union St. Martin/I. setzte sich am Samstag mit einem klaren 3:0-Auswärtserfolg gegen die Union Kopfing durch. Bereits zur Halbzeit war das Spiel mit einer 3:0-Führung für die Gäste entschieden. Krystof Kvech, Luka Vucur und Tomas Senft waren die Torschützen des Tages und bescherten den St. Martinern einen wichtigen Sieg in der 8. Runde der 1. Klasse Nord-West. Die Kopfinger konnten in der zweiten Halbzeit nicht mehr zulegen und blieben ohne Torerfolg.

Frühe Führung der Gäste per Strafstoß

Das Spiel begann mit einem engagierten Start der Union St. Martin/I., die von Beginn an Druck auf die Kopfinger ausübten. Bereits in der 5. Minute hatte Tomas Senft eine hervorragende Gelegenheit, die jedoch nicht zum Erfolg führte. Dennoch ließ er sich davon nicht beirren und verwandelte in der 14. Minute einen Elfmeter souverän zur 1:0-Führung für die Gäste. Die Union Kopfing versuchte, sich von dem frühen Rückstand zu erholen, doch die Gäste blieben weiterhin die spielbestimmende Mannschaft.

Luka Vucur, der schon in der 25. Minute eine vielversprechende Möglichkeit hatte, machte es fünf Minuten später besser. In der 30. Minute erzielte er das 2:0 und baute die Führung für die Union St. Martin/I. aus. Der erste Durchgang war geprägt von der Dominanz der Gäste, während die Kopfinger Schwierigkeiten hatten, ihr Spiel zu finden. Selbst als sich nach rund einer halben Stunde eine Freistoßsituation ergab, blieb der Versuch in der Mauer der Gäste hängen, was die Offensivschwäche der Hausherren unterstrich.

Gäste machen noch in Durchgang eins "Deckel drauf"

Die St. Martiner blieben weiterhin druckvoll und schienen mit dem Halbzeitpfiff das Spiel bereits entschieden zu haben. In der 39. Minute wurde ein Abseitstor von Anel Omerovic nicht gegeben, was den Spielfluss der Gäste jedoch nicht störte. Wenige Minuten später, in der 43. Minute, setzte Krystof Kvech mit einem präzisen Kopfball den Schlusspunkt der ersten Halbzeit und erzielte das 3:0 für die Union St. Martin/I.

Nach der Halbzeitpause schalteten die Gäste einen Gang zurück und verwalteten ihre komfortable Führung. Die Union Kopfing versuchte, den Rückstand zu verkürzen, fand jedoch kein Mittel gegen die starke Defensive der St. Martiner. Trotz intensiver Bemühungen konnten die Kopfinger den Anschlusstreffer nicht erzielen. Die zweite Halbzeit blieb torlos, und das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem verdienten 3:0-Sieg für die Union St. Martin/I.

1. Klasse Nord-West: Kopfing : St. Martin - 0:3 (0:3)

43 Krystof Kvech 0:3

30 Luka Vucur 0:2

14 Tomas Senft 0:1

