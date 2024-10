Union Schardenberg triumphiert über Union Wesenufer mit 3:0

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 20:09

In der 8. Runde der 1. Klasse Nord-West zeigte die Union Schardenberg in der heimischen Arena eine beeindruckende Leistung und besiegte die Gäste der Union Wesenufer klar mit 3:0. Bereits in der ersten Halbzeit setzten die Schardenberger den Grundstein für ihren Erfolg, indem sie die Gästeabwehr frühzeitig überwanden. Trotz einiger Chancen der Union Wesenufer gelang es diesen nicht, die solide Abwehr der Schardenberger zu durchbrechen.

Hartinger sorgt für frühen Vorsprung

Das Spiel begann mit einer energischen Offensive der Union Schardenberg, die bereits in der 5. Minute durch Markus Hartinger in Führung ging. Ein präziser Traumpass von Glas öffnete Hartinger den Weg, und dieser nutzte seine Gelegenheit eiskalt, um das 1:0 zu erzielen. In der Folge dominierte die Heimelf weiterhin das Spielgeschehen. Peham vergab in der 18. Minute eine Großchance, indem er den Ball knapp über das Tor setzte. Nur zwei Minuten später hatte Sulimani die doppelte Gelegenheit, den Vorsprung auszubauen, doch der Torwart der Gäste hielt stark und ein Lupfer ging knapp über die Latte. Trotz einiger Angriffe der Union Wesenufer, wie dem Distanzschuss von Jandera in der 12. Minute, gelang es den Gästen nicht, die Schardenberger Abwehr zu überwinden.

Schardenberger besiegeln den Sieg

In der 44. Minute konnte Harun Sulimani schließlich auf 2:0 erhöhen. Peham verlängerte den Ball gekonnt, Sulimani lief allein auf das Tor zu und ließ sich die Chance nicht entgehen. Noch vor der Pause hätte Sulimani fast ein weiteres Tor erzielt, verfehlte das Ziel aber knapp. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste, den Anschluss zu finden. Doch in der 63. Minute machte Hartinger mit seinem zweiten Treffer des Tages alles klar. Sulimani schoss den Ball an die Latte, Hartinger reagierte am schnellsten und stellte auf 3:0. Damit war die Partie praktisch entschieden, obwohl die Union Schardenberg durch Peham in der 73. Minute eine weitere Großchance liegen ließ.

Die Union Wesenufer versuchte, über Luger und andere Spieler zum Torerfolg zu kommen, aber die Verteidigung der Schardenberger stand sicher und ließ keine Treffer zu. Die Partie endete schließlich mit einem verdienten 3:0-Sieg für die Union Schardenberg.

