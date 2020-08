Dank Steinmann: Union Diersbach holt Unentschieden in Diersbach

Details Montag, 24. August 2020 16:20

Die DSG Union Sigharting und die Union CARIBAS Diersbach teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Wie viele bereits vermuteten, befanden sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe. Das wird durch das Ergebnis nochmal bestätigt.

Die Union Sigharting ging durch Marcel Ratzenberger in der neunten Minute in Führung. Eine knappe halbe Stunde verging bis es zum zweiten Mal im Diersbacher Kasten klingelte. Petr Kolarik versenkte die Kugel für die Gastgeber zum 2:0. Mit der Führung für Sigharting ging es in die Kabine.

Wie schon in der ersten Hälfte war auch die zweite Halbzeit gezeichnet von Zweikämpfen. Nach 48 Minuten beförderte die Union Diersbach das Leder zum 1:2 ins gegnerische Netz, als Torschütze wurde Bernhard Bauböck gefeiert. Dann war es lange spannend, beide Teams hatten Möglichkeiten auf einen weiteren Treffer. Für den späten Ausgleich war Roman Steinmann verantwortlich, der in der 87. Minute zur Stelle war. Alles sprach für einen Sieg der DSG Union Sigharting, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Diersbach noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Die Union Sigharting hat vier Zähler auf dem Konto und steht auf Rang vier.

Die Union Diersbach steht mit der gleichen Punkteanzahl aber dem etwas besseren Torverhältnis einen Platz davor.

1. Klasse Nord-West: DSG Union Sigharting – Union CARIBAS Diersbach, 2:2 (2:0)

9 1:0 Marcel Ratzenberger

34 2:0 Petr Kolarik

48 2:1 Bernhard Bauboeck

87 2:2 Roman Steinmann

