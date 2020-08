Union Kopfing mit souveränem Sieg gegen Natternbach

Details Sonntag, 30. August 2020 00:25

Die Union IKUNA Natternbach hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging der Gast kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:2 gegen die Union Josko Kopfing. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Peter Nagy brachte sein Team in der 13. Minute nach vorn. Kurz darauf konnten die Heimischen eine weitere Großchance vorweisen, die aber ungenutzt blieb. Die Union Natternbach musste den Treffer von Adam Vlcek zum 2:0 hinnehmen (25.). Mit der Führung für die Union Kopfing ging es in die Halbzeitpause.

Die erste Szene des zweiten Durchgangs gehörte den Gästen - diese trafen jedoch nur Aluminium. Nach gut 75. Minuten forderten die Auswärtigen dann einen Elfmeter, der Pfiff blieb aber aus. Thomas Beham traf schließlich zum 1:2 zugunsten von Natternbach (80.). Der Anschlusstreffer kam aber zu spät und so siegte Kopfing am Ende gegen die Union IKUNA Natternbach.

Die Union Josko Kopfing hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt. Auch in dieser Saison will die Heimmannschaft oben mitreden und damit an die starken Leistungen aus der vergangenen Spielzeit anschließen. Mit vier Punkten auf der Habenseite steht die Union Kopfing derzeit auf dem sechsten Rang.

Natternbach muss weiterhin auf den ersten Dreier warten und hält momentan bei einem Punkt.

1. Klasse Nord-West: Union Josko Kopfing – Union IKUNA Natternbach, 2:1 (2:0)

13 1:0 Peter Nagy

25 2:0 Adam Vlcek

80 2:1 Thomas Beham

