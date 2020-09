St. Roman gewinnt gegen Ligaprimus Riedau

Details Montag, 07. September 2020 00:35

Nach der Auswärtspartie gegen die Union St. Roman stand der SV Luksch Riedau mit leeren Händen da. St. Roman gewann 3:2. Riedau konnte der Favoritenrolle nicht gerecht werden, bleibt aber trotzdem an der Spitze.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Nach nur zwei Minuten tauchten die Mannen aus Riedau das erste Mal gefährlich vor dem Heimkasten auf, scheiterten aber an Andras Dobos. Der SV Riedau geriet dann aber schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Markus Stiglbrunner per Kopf das schnelle 1:0 für die Union St. Roman erzielte. Die Gäste wollten es darauf aber erst richtig wissen und starteten ein Power-Play. Eine Chance nach der anderen kreierten die offensiv-Kapazunder der Auswärtigen. Jannik Wesner nutzte schließlich die Chance für den SV Luksch Riedau und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Zuerst dreht Riedau die Partie, dann St. Roman

Auch im zweiten Durchgang schenkten sich die beiden Mannschaften nichts und spielten munter auf Sieg. Dass der SV Riedau in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Alexander Anton Stiglmayr, der in der 77. Minute zur Stelle war. Das 2:2 von St. Roman stellte Sebastian Schauer sicher (89.). In der Nachspielzeit schockte Peter Csorba den SV Luksch Riedau, als er das Führungstor für die Union St. Roman erzielte (93.). Zum Schluss feierte St. Roman einen dreifachen Punktgewinn gegen den SV Riedau.

Mit zwei Siegen weist die Bilanz des Heimteams genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Der SV Luksch Riedau verweilt trotz der Niederlage weiterhin auf der Pole Position.

1. Klasse Nord-West: Union St. Roman – SV Luksch Riedau, 3:2 (1:1)

6 1:0 Markus Stiglbrunner

38 1:1 Jannik Wesner

77 1:2 Alexander Anton Stiglmayr

89 2:2 Sebastian Schauer

93 3:2 Peter Csorba

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?