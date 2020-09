St. Marienkirchen/Schärding zwingt Union Sigharting in die Knie

Details Dienstag, 22. September 2020 22:55

Die DSG Union Sigharting hatte am Sonntag gegen den TSV St. Marienkirchen/Schärding mit 2:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Hängende Köpfe bei den Platzherren der Union Sigharting, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

Dabei sah es zu Beginn gut aus für die Heimischen: Mario Illibauer brachte das Heimteam in der achten Minute in Front. Das 1:1 von St. Marienkirchen/S. bejubelte Simon Wolfsberger (16.). Simon Ness stellte die Weichen für die Gäste auf Sieg, als er in Minute 38 mit dem 1:2 zur Stelle war. Zur Pause wusste St. Marienk. eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Der Ausgleich reicht doch nicht

Auch im zweiten Durchgang starteten die Hausherren besser in die Partie. Marcel Ratzenberger versenkte den Ball in der 57. Minute im Netz des TSV St. Marienkirchen/Schärding. Mit dem 2:3 sicherte Ness St. Marienkirchen/S. nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (75.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für St. Marienkirchen/Schärding.

Vor heimischer Kulisse bleibt die DSG Union Sigharting weiter sieglos. Mit acht Zählern aus fünf Spielen steht die Union Sigharting momentan im Mittelfeld der Tabelle.

Mit drei Punkten im Gepäck verließ St. Marienkirchen/S. die Abstiegsplätze und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. St. Marienkirchen fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein.

1. Klasse Nord-West: DSG Union Sigharting – TSV St. Marienkirchen/Schärding, 2:3 (1:2)

8 1:0 Mario Illibauer

16 1:1 Simon Wolfsberger

38 1:2 Simon Ness

57 2:2 Marcel Ratzenberger

75 2:3 Simon Ness

