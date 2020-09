0:5! Antiesenhofen befreit sich in Raab

Details Montag, 21. September 2020 10:10

Die SPG Antiesenhofen/Ort fertigte die Union IMC Schneiderbauer Raab am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 0:5 ab. Damit ziehen die Gäste auch in der Tabelle an Raab vorbei.

Antiesenhofen/Ort erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Musa Kaya traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Danach flachte die Partie auf beiden Seiten ein wenig ab, sodass es lange dauerte, bis wieder eine gute Möglichkeit zu betrachten war. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Michael Schmidbauer mit dem 2:0 für den Gast zur Stelle (43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Gäste drängen weiter

Mit dem 0:3 von Schmidbauer für Antiesenhofen/Ort war das Spiel eigentlich schon entschieden (51.). Der vierte Streich der SPG Antiesenhofen/Ort war Majid Al Rasouly vorbehalten (58.). Pero Pilic besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Antiesenhofen/Ort (74.). Die Gäste überrannten die Union Raab förmlich mit fünf Toren und fahren so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Die Union IMC Schneiderbauer Raab muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team drei Gegentreffer pro Spiel. Zu Hause gewannen die Gastgeber in dieser Spielzeit bisher nicht eine Begegnung. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen die SPG Antiesenhofen/Ort – die Union Raab bleibt weiter unten drin.

Mit dem Dreier sprang Antiesenhofen/Ort auf den zehnten Platz der 1. Klasse Nord-West. Mit diesem 0:5 hat die Offensive in einem Spiel mehr Tore gemacht, als in den fünf vorherigen Spielen zusammen.

1. Klasse Nord-West: Union IMC Schneiderbauer Raab – SPG Antiesenhofen/Ort, 0:5 (0:2)

6 Musa Kaya 0:1

43 Michael Schmidbauer 0:2

51 Michael Schmidbauer 0:3

58 Majid Al Rasouly 0:4

74 Pero Pilic 0:5

