Nächster Erfolg für Union Natternbach in Waizenkirchen

Details Montag, 05. Oktober 2020 13:25

Nichts zu holen gab es für Waizenkirchen bei der Union Natternbach. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 3:1.

Den besseren Start erwischten die Heimischen: Thomas Beham versenkte den Ball in der neunten Minute im Netz des SV Guschlbauer Waizenkirchen. Waizenkirchen kam im Laufe der Partie zu den eindeutigeren Chancen und war dem Ausgleich sehr nahe. Natternbach führte zur Halbzeit aber knapp mit einem Tor Vorsprung.

Natternbach bleibt cool

Christoph Mayrhofer erhöhte den Vorsprung der Union IKUNA Natternbach nach 61 Minuten auf 2:0. Für das 3:0 der Union Natternbach sorgte Beham, der in Minute 77 zur Stelle war. Waizenkirchen gab sich trotzdem nicht auf und spielte weiter nach vorne. Jochen Christian schoss für den SV Waizenkirchen in der 85. Minute das erste Tor per Elfmeter. Am Ende verbuchte Natternbach gegen den Gast einen Sieg.

Die Union IKUNA Natternbach knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte die Union Natternbach fünf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen.

Mit zwei Siegen weist die Bilanz von Waizenkirchen genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

1. Klasse Nord-West: Union IKUNA Natternbach – SV Guschlbauer Waizenkirchen, 3:1 (1:0)

9 Thomas Beham 1:0

61 Christoph Mayrhofer 2:0

77 Thomas Beham 3:0

85 Jochen Christian 3:1