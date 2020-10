10:1! Neukirchen/W. fegt Freinberg vom Platz

Details Montag, 12. Oktober 2020 09:00

Auch wenn die Verhältnisse vor dem Spiel klar waren, überraschte das deutliche Ergebnis. Am Ende hatte Neukirchen/Walde Freinberg mit 10:1 überrannt. Neukirchen hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Für das erste Tor sorgte Petr Pasecky. In der 15. Minute traf der Spieler der Union R&R Web Neukirchen/W. ins Schwarze. Maximilian Huber schoss die Kugel zum 2:0 für Neukirchen/Walde über die Linie (26.). Mit dem 3:0 von Pasecky für Neukirchen/W war das Spiel eigentlich schon entschieden (27.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Andreas Reinprecht auf Seiten des SV Freinberg das 1:3 (44.). Mit der Führung für die Union R&R Web Neukirchen/W. ging es in die Halbzeitpause.

Offensivpower entfesselt

Zwei schnelle Treffer von Pasecky (48.) und Elias Litzlbauer (52.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von Neukirchen/Walde. Man baute die Führung aber noch weiter aus, indem Pasecky zwei Treffer nachlegte (61./70.). Für Freinberg war es ein Tag zum Vergessen. Litzlbauer (76.), Simon Moser (77.) und Pasecky (86.) machten das Unheil perfekt. Schließlich war das Schützenfest für die Union R&R Web Neukirchen/W. beendet und der SV Freinberg gnadenlos vorgeführt.

Neukirchen/Walde findet sich nun am fünften Platz wieder und hat mit 15 Punkten alles Möglichkeiten offen. Mit den nun 26 Toren darf man sich als stärkste Offensive der Liga bezeichnen.

Der Gast belegt mit drei Punkten einen Abstiegsplatz. Vor fünf Spielen bejubelte der SV Freinberg zuletzt einen Sieg. Nach der klaren Niederlage gegen Neukirchen/W ist Freinberg weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Nord-West.

1. Klasse Nord-West: Union R&R Web Neukirchen/W. – SV Freinberg, 10:1 (3:1)

15 Petr Pasecky 1:0

26 Maximilian Huber 2:0

27 Petr Pasecky 3:0

44 Andreas Reinprecht 3:1

48 Petr Pasecky 4:1

52 Elias Litzlbauer 5:1

61 Petr Pasecky 6:1

70 Petr Pasecky 7:1

76 Elias Litzlbauer 8:1

77 Simon Moser 9:1

86 Petr Pasecky 10:1