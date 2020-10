Torkrimi mit Entscheidung in der Nachspielzeit: Natternbach setzt sich knapp gegen Diersbach durch

Details Montag, 19. Oktober 2020 13:20

Die Union IKUNA Natternbach und die Union CARIBAS Diersbach lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:4 endete. Bis zur letzten Sekunde kämpften beide Mannschaften um den Sieg, am Ende strich jedoch nur einer die maximale Ausbeute ein.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften soweit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Dann legten die Hausherren aber richtig los. Die Union Natternbach ging durch Fabian Starkl in der 19. Minute in Führung. Maximilian Schmidbauer erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 22 Minuten auf 2:0. In der 39. Minute legte Starkl zum 3:0 zugunsten von Natternbach nach. Zur Halbzeit blickte die Union IKUNA Natternbach auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Comeback?

In der zweiten Hälfte bot sich ein komplett anderes Bild, waren es die Gäste die sich in einen wahren Torrausch spielten und die Partie prompt zu ihren Gunsten drehten. Roman Steinmann schoss die Kugel zum 3:1 für Diersbach über die Linie (57.). Tobias Mayrhofer versenkte den Ball in der 65. Minute im Netz der Union Natternbach. Steinmann sorgte schließlich in Minute 71 für den Ausgleich. Dank Marek Kramsky stand das Stadion in Natternbach anschließend völlig auf dem Kopf, da er die Partie drehte und auf 3:4 stellte. Natternbach hatte aber die perfekte Antwort parat und glich wenige Minuten später durch Edis Nadarevic wieder aus. Als schon alle mit einer Punkteteilung rechneten, stach Jakob Oberauer in der Nachspielzeit noch mitten ins Herz der Gäste, als er für das 5:4 sorgte. Christian Grechhamer wurde kurz danach auch noch des Platzes verwiesen und fehlt den Diersbachern für mindestens ein Spiel. Schließlich strich die Union IKUNA Natternbach die Optimalausbeute gegen die Union Diersbach ein.

Die Union Natternbach liegt im Klassement nun auf Rang drei. Die Saison von Natternbach verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat die Union IKUNA Natternbach nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die Union Natternbach zu besiegen.

Die Abwehrprobleme von Diersbach bleiben akut, sodass die Gäste weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebsen. Nun musste sich die Union CARIBAS Diersbach schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Union Diersbach klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Natternbach war bereits die dritte am Stück in der Liga.

1. Klasse Nord-West: Union IKUNA Natternbach – Union CARIBAS Diersbach, 5:4 (3:0)

19 Fabian Starkl 1:0

22 Maximilian Schmidbauer 2:0

39 Fabian Starkl 3:0

57 Roman Steinmann 3:1

65 Tobias Mayrhofer 3:2

71 Roman Steinmann 3:3

76 Marek Kramsky 3:4

79 Edis Nadarevic 4:4

93 Jakob Paul Oberauer 5:4