SV Lambrechten behauptet sich gegen Diersbach im Aufstiegskampf

Details Montag, 26. Oktober 2020 16:45

Die Union Diersbach blieb gegen den SV Lambrechten chancenlos und kassierte eine herbe 4:0-Klatsche. Lambrechten hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Bence Kalmar brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des SV Bäck Baggerungen Lambrechten über die Linie (14.). Dejan Resanovic versenkte die Kugel zum 2:0 für den SV Lambrechten (36.) Durch ein Eigentor von Oliver Klamminger verbesserte Lambrechten den Spielstand auf 3:0 für sich (40.). Noch vor der Halbzeit legte Resanovic seinen zweiten Treffer nach (44.).

Ruhige zweite Hälfte

Nach der fulminanten ersten Hälfte konzentrierten sich die Heimischen darauf, keine Fehler zu machen. Diersbach gab sich Mühe noch einmal den Anschluss zu finden, jedoch vergebens. Schlussendlich hatte der SV Bäck Baggerungen Lambrechten die Hausaufgaben bereits im ersten Durchgang erledigt. Nach Wiederanpfiff tat sich in dieser Partie nichts mehr.

Mit dem Erfolg macht es sich der SV Lambrechten weiter in der Aufstiegsregion bequem. Mit beeindruckenden 31 Treffern stellt Lambrechten den besten Angriff der 1. Klasse Nord-West. Mit dem Sieg knüpfte der SV Lambrechten an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SV Bäck Baggerungen Lambrechten sieben Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt die Union CARIBAS Diersbach weiter im Schlamassel. Nun mussten sich die Gäste schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

1. Klasse Nord-West: SV Bäck Baggerungen Lambrechten – Union CARIBAS Diersbach, 4:0 (4:0)

14 Bence Kalmar 1:0

36 Dejan Resanovic 2:0

40 Eigentor durch Oliver Klamminger 3:0

44 Dejan Resanovic 4:0