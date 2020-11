Sigharting mit souveräner Leistung in Kopfing

Details Sonntag, 01. November 2020 14:25

Die DSG Union Sigharting erreichte einen 2:0-Erfolg bei der Union Josko Kopfing.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Für den Führungstreffer der Union Sigharting zeichnete Marcel Ratzenberger verantwortlich (23.). Wenn aus dem Spiel nicht viel geht, musste es eben über einen Standard, in diesem Fall ein Strafstoß, gehen. Der Gast hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Sieg eingepackt

Im zweiten Durchgang passierte über weite Strecken nichts. Kurz gesagt: Kopfing konnte nicht, Sigharting musste nicht. Mario Illibauer beförderte das Leder in der 83 Minute schließlich noch zum 0:2 von Sigharting über die Linie. Letzten Endes holte die DSG Union Sigharting gegen die Union Kopfing drei Zähler.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt Kopfing den fünften Platz in der Tabelle ein. Die gute Bilanz des Heimteams hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die Union Josko Kopfing bisher sechs Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Die Union Sigharting nimmt mit 23 Punkten den dritten Platz ein. Mit dem Sieg baute die DSG Union Sigharting die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Sigharting sieben Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für die Union Sigharting, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

1. Klasse Nord-West: Union Josko Kopfing – DSG Union Sigharting, 0:2 (0:1)

23 Marcel Ratzenberger 0:1

83 Mario Illibauer 0:2