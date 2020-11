SV Lambrechten wird gegen Antiesenhofen zum Herbstmeister

Details Sonntag, 01. November 2020 14:30

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SV Bäck Baggerungen Lambrechten mit 2:1 gegen die SPG Antiesenhofen/Ort gewann. Die Überraschung blieb aus, sodass Antiesenhofen/Ort eine Niederlage kassierte.

Für das erste Tor sorgte Sebastian Ecker. In der 30. Minute traf der Spieler des SV Lambrechten ins Schwarze. Gleich darauf setzten die Heimischen die Kugel nach einem Kopfball noch an die Querlatte. Daniel Rachbauer versenkte die Kugel dann aber gleich noch zum 2:0 (33.). Mit der Führung für Lambrechten ging es in die Halbzeitpause.

Fast das Comeback

Pero Pilic schoss für Antiesenhofen in der 64. Minute das erste Tor. Danach war das Spiel bis zum Ende offen und die beiden Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Obwohl dem SV Bäck Baggerungen Lambrechten nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die SPG Antiesenhofen/Ort zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Der SV Lambrechten macht es sich auf den Aufstiegsrängen gemütlich. Erfolgsgarant des Spitzenreiters ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 33 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saison der Heimmannschaft verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Lambrechten befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Trotz der Schlappe behält Antiesenhofen/Ort den neunten Tabellenplatz bei. Der Gast schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 26 Gegentore verdauen musste. Antiesenhofen verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und sieben Niederlagen.

1. Klasse Nord-West: SV Bäck Baggerungen Lambrechten – SPG Antiesenhofen/Ort, 2:1 (2:0)

30 Sebastian Ecker 1:0

33 Daniel Rachbauer 2:0

64 Pero Pilic 2:1