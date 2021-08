Ort verliert vor Ort - Saisonauftaktsieg für Union Raab

Details Montag, 16. August 2021 10:45

TSV Zahrer Ort im Innkreis hat zum Auftakt der neuen Saison in der 1. Klasse Nord-West einen Heimsieg verpasst. Gegen die Union Kogler-Dach Raab erlitt TSV Ort am Sonntag eine 1:2-Niederlage. 150 Zuseher in der Arena Ort sahen zwei Freistoßtore.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Für den Führungstreffer der Union Raab zeichnete Johannes Wilflingseder mit einem schönen Freistoßtreffer verantwortlich (20.). Am Zwischenstand änderte sich bis zur Pause nichts, Raab ging also mit einer knappen Führung in die Kabine.



Ehrentreffer durch Freistoß



In Minute 62 bejubelte die Union Kogler-Dach Raab das 2:0 durch Antonin Hynek. In der Nachspielzeit (91.) gelang Ort im Innkreis durch Gabriel Aigner mit einem Freistoß der Anschlusstreffer zum 1:2. Zum Schluss feierte die Union Raab einen dreifachen Punktgewinn gegen den Gastgeber.

1. Klasse Nord-West: TSV Zahrer Ort im Innkreis – Union Kogler-Dach Raab, 1:2 (0:1)

20 Johannes Wilflingseder 0:1

62 Antonin Hynek 0:2

91 Gabriel Guenter Aigner 1:2

