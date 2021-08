St. Marienkirchen/Schärding gewinnt zuhause gegen Union Sigharting

Details Montag, 16. August 2021 10:51

Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam der TSV St. Marienkirchen/Schärding gegen die DSG Union Sigharting zu einem 3:1. 120 Zuseher waren in der danroll-Arena St. Marienkirchen mit dabei.

In der 28. Minute ging St. Marienkirchen/Schärding durch Laurenz Bruneder in Führung. Die passende Antwort hatte Haris Karic parat, als er in der 29. Minute zum Ausgleich für Sigharting traf. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Zwischenstand in die Kabinen ging.





Die Union Sigharting musste den Treffer zum 2:1 hinnehmen (78.), Torschütze war Julian Wiesner. Simon Ness erhöhte den Vorsprung von St. Marienk. nach 80 Minuten auf 3:1. Mit dem Abpfiff war den Gastgebern der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

1. Klasse Nord-West: TSV St. Marienkirchen/Schärding – DSG Union Sigharting, 3:1 (1:1)

28 Laurenz Bruneder 1:0

29 Haris Karic 1:1

78 Julian Wiesner 2:1

80 Simon Ness 3:1

