SV Riedau siegt mit 1:0 gegen St. Marienkirchen/Schärding

Der SV Luksch Riedau entschied das Match gegen den TSV St. Marienkirchen/Schärding mit 1:0 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. 200 Zuseher in der Allianz Pramtal-Arena Riedau durften den einzigen Spieltreffer von Julian Mayr mitverfolgen.

In der vierten Spielminute vergab der SV Luksch Riedau eine erste große Chance per Volleyschuss. Doch insgesamt endete der erste Durchgang vergleichsweise ereignislos für beide Mannschaften und somit ging es torlos in die Kabinen.



Siegestor in Halbzeit zwei



Nach der Spielpause brach Julian Mayr für den SV Riedau den Bann und markierte in der 76. Minute die Führung. Zum Schluss feierte der SV Luksch Riedau einen dreifachen Punktgewinn gegen St. Marienkirchen/Schärding.



Der SV Riedau will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. Das Heimteam machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang zwei.

Mit einem Sieg und einer Niederlage weist St. Marienkirchen/Schärding eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht der Gast im Mittelfeld der Tabelle, nämlich auf Platz sieben.

1. Klasse Nord-West: SV Luksch Riedau – TSV St. Marienkirchen/Schärding, 1:0 (0:0)

76 Julian Mayr 1:0

