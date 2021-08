Niederlage in Nachspielzeit durch Freistoß - Waizenkirchen verliert bei Lambrechten 0:1

Details Sonntag, 22. August 2021 20:00

Der SV Guschlbauer Waizenkirchen steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen den SV Bäck Baggerungen Lambrechten mit 0:1. 175 Zuseher verfolgten in der Kick Ass-Arena Lambrechten das spielentscheidende Freistoßtor von Gergö Kalmar in der 91. Spielminute.

Nach einer mäßig spannenden ersten Halbzeit ging es für den SV Lambrechten und den SV Waizenkirchen ohne Torerfolg in die Kabinen, nachdem Schiedsrichter Aladin Midzic zur Pause pfiff.



Befreiungsschlag zum Schluss



Auch in der zweiten Spielhälfte ereigneten sich wenige erwähnenswerte Aktionen auf beiden Seiten. In der 66. Spielminute gab es für die Gäste aus Waizenkirchen eine Torchance, welche aber nicht gewinnbringend verwertet werden konnte. Lambrechten brauchte schließlich 91 Minuten um den Bann zu brechen und das Tor zum 1:0-Heimerfolg zu erzielen, Siegestorschütze war Gergö Kalmar per Freistoß (91.). Dieses Tor kam einem Befreiungsschlag gleich. Schließlich strich der SV Bäck Baggerungen Lambrechten die Optimalausbeute gegen Waizenkirchen ein.

Um auch in dieser Saison oben mitzureden, will der SV Lambrechten an die starken Leistungen aus der vergangenen Spielzeit anknüpfen. Mit sechs Punkten auf der Habenseite steht die Heimmannschaft derzeit auf dem dritten Rang, allerdings punktegleich mit dem Zweitplatzierten.

SV Waizenkirchen wiederum befindet sich mit einem Zähler auf dem zehnten Tabellenplatz.

1. Klasse Nord-West: SV Bäck Baggerungen Lambrechten – SV Guschlbauer Waizenkirchen, 1:0 (0:0)

91 Gergoe Kalmar 1:0

