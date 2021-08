Union Kopfing krallt sich die Tabellenspitze - Mit 2:0-Heimerfolg gegen Riedau

Details Samstag, 28. August 2021 10:44

Die Union Josko Kopfing fügte dem SV Luksch Riedau am Freitag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 2:0. Diese Partie wurde in der Innputz-Arena Kopfing von 255 Zusehern verfolgt.

In der 14. Spielminute wurde die Führung für die Union Josko Kopfing per Freistoß durch die Querlatte verhindert. Tamas Tasselmajer brachte später schließlich sein Team Union Josko Kopfing in der 36. Minute nach vorn. Um den entscheidenden Deut besser waren die Gastgeber zur Pause, sodass es mit einer dünnen Führung bei britischer Wetterlage in die Kabine ging.



Elfmeter bringt Entscheidung



Der Ligaprimus baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Lukas Gahleitner in der 92. Minute einen Strafsoß zum 2:0 verwertete. Letzten Endes ging Kopfing im Duell mit dem SV Riedau als Sieger hervor. Aus meteorologischer Sicht gab es Regen, aus fußballerischer Sicht jedoch keinen Torregen.





Die errungenen drei Zähler gingen für die Union Josko Kopfing einher mit der temporären Übernahme der Tabellenführung.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist der SV Luksch Riedau auf Platz fünf abgerutscht.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

1. Klasse Nord-West: Union Josko Kopfing – SV Luksch Riedau, 2:0 (1:0)

36 Tamas Tasselmajer 1:0

92 Lukas Josef Gahleitner 2:0

