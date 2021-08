Wallisch leitet Wende ein - Rainbach/Innkreis gewinnt 3:2 gegen St. Marienkirchen/Schärding

Details Samstag, 28. August 2021 14:03

Zwei Elfmeter, eine Rote Karte: Nicht wenig Spannung bot die Spielbegegnung zwischen der Union CAB Rainbach/Innkreis und dem TSV St. Marienkirchen/Schärding, welche 3:2 endete. 250 Zuseher waren an der Kirchenwirt-Sportanlage Rainbach/Innkreis dabei.

Für das erste Tor sorgte Pascal Mayr. In der achten Minute traf der Spieler von St. Marienkirchen/Schärding ins Schwarze. Dominik Wimmeder kam ihm mit einem verwandelten Strafstoß nach: Er beförderte das Leder zum 2:0 der Gäste über die Linie (30.). Kurz vor Spielpause, nämlich in der Nachspielzeit (46.), verkürzte Valentin Wallisch noch für sein Team Rainbach/Innkreis. Beim Halbzeitpfiff durch Schiedsrichter Amil Mehmedovski blieb der knappe Vorsprung von St. Marienkirchen/Schärding also bestehen.



Aus 1:2 wird 3:2



Jiri Kamaryt glich nur wenig später nach Wiederanpfiff für die Union Rainbach/Innkreis aus (46.). Svetozar Nikolov war es, der in der 63. Minute den Ball im Tor des TSV St. Marienkirchen/Schärding unterbrachte. Ausgangspunkt dieses verwerteten Strafstoßes war eine Rote Karte wegen Torchancenverhinderung für den Torschützen Wimmeder (61.). Es sprach beinahe alles dafür, dass der TSV St. Marienkirchen/Schärding das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab er die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.





Bei Rainbach präsentierte sich die Abwehr angesichts fünf Gegentreffer nach drei Spielen in dieser noch jungen Saison immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (7). Im Klassement machte die Union CAB Rainbach/Innkreis einen Satz und rangiert nun auf dem fünften Platz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken deren aktuelle Bilanz.

Mit drei ergatterten Punkten steht St. Marienkirchen/Schärding auf Tabellenplatz acht. In dieser Saison sammelte dieses Team bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

1. Klasse Nord-West: Union CAB Rainbach/Innkreis – TSV St. Marienkirchen/Schärding, 3:2 (1:2)

8 Pascal Mayr 0:1

30 Dominik Wimmeder 0:2

46 Valentin Wallisch 1:2

46 Jiri Kamaryt 2:2

63 Svetozar Stoyanov Nikolov 3:2

