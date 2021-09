Rainbach im Innkreis siegt 2:1 bei Freinberg - und klettert in der Tabelle

Details Sonntag, 05. September 2021 13:09

SV Freinberg hatte am Freitag gegen die Union CAB Rainbach im Innkreis mit 1:2 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. 200 Zuseher waren auf dem Sportplatz Freinberg dabei.

Freitag Nachmittag, herrliches spätsommerliches Wetter und ein Fußballspiel: die Voraussetzungen für die 200 anwesenden Zuseher konnten besser wohl nicht sein. In den ersten zehn Minuten erspielten sich die Gäste aus Rainbach im Innkreis ein paar Chancen, darunter ein Eckball sowie ein Freistoß, welche allerdings beide zu keinem Torerfolg führten. Doch in der 34. Minute waren es die Gastgeber aus Freinberg, die sich mit dem ersten Tor krönen durften: Josef Poucek brachte sein Team nach vorn (34.). Aus der Ruhe ließ sich Rainbach im Innkreis dadurch aber nicht bringen, im Gegenteil: Nur vier Minuten später erzielte Claus Haberfellner den Ausgleich zum 1:1 (38.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit durch Referee Christian Diana noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.



Nikolov sorgt für Sieg



In der 62. Minute hatte SV Freinberg eine gute Torchance im gegnerischen Strafraum vorzuweisen, doch diese wurde von den Gästen verhindert. Dass die Union CAB Rainbach im Innkreis in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Svetozar Nikolov, der in der 78. Minute mit seinem Siegtreffer zum 2:1 zur Stelle war. Schließlich strich die Union CAB Rainbach im Innkreis die Optimalausbeute gegen den SV Freinberg ein.





SV Freinberg verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun mit sieben Punkten und einem 8:6-Torverhältnis auf dem fünften Rang.





Der 2:1-Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo die Union CAB Rainbach im Innkreis nun nach drei Siegen und einem 9:6-Torverhältnis auf dem dritten Platz steht.

1. Klasse Nord-West: SV Freinberg – Union CAB Rainbach/Innkreis, 1:2 (1:1)

34 Josef Poucek 1:0

38 Claus Haberfellner 1:1

78 Svetozar Stoyanov Nikolov 1:2

