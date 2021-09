Riedau mit überzeugendem 3:0-Heimsieg gegen Lambrechten

Details Montag, 06. September 2021 08:19

Der SV Bäck Baggerungen Lambrechten steckte am Sonntag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen den SV Luksch Riedau mit 0:3. 350 Zuseher waren in der Allianz Pramtal-Arena Riedau anwesend.

Am Sonntag Nachmittag stand in der 1. Klasse Nord-West das Spiel zwischen SV Luksch Riedau und SV Bäck Baggerungen Lambrechten auf dem Zettel: Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Lukas Starzengruber brachte den SV Luksch Riedau in der 17. Minute nach vorn. Mit einem Tor Vorsprung für die Gastgeber ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff durch Referee Mario Staudinger in die Kabinen.



Aigner und Tiefenthaler treffen



Nach der Halbzeitpause ging es für SV Luksch Riedau dort weiter wo es nach den ersten 45 Minuten endete: Für das zweite Tor des SV Luksch Riedau war Niklas Aigner verantwortlich, der in der 58. Minute das 2:0 besorgte. Doch die Gastgeber hatten noch nicht genug: Julian Tiefenthaler markierte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für die Riedauer (71.). Insgesamt schlug der SV Luksch Riedau den SV Lambrechten verdient mit 3:0.





Der SV Luksch Riedau macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang drei mit neun Punkten und einem 7:3-Torverhältnis.





SV Bäck Baggerungen Lambrechten rutschte schließlich auf den fünften Platz ab und steht dort zurzeit ebenfalls mit neun Punkten und einem 11:6-Torverhältnis.





Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

1. Klasse Nord-West: SV Luksch Riedau – SV Bäck Baggerungen Lambrechten, 3:0 (1:0)

17 Lukas Starzengruber 1:0

58 Niklas Aigner 2:0

71 Julian Tiefenthaler 3:0

