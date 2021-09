Hin und her und doch kein Sieger - Diersbach und Rainbach/Innkreis trennen sich 3:3

Details Sonntag, 19. September 2021 13:48

In der Begegnung zwischen Union CARIBAS Diersbach und Union CAB Rainbach/Innkreis in der 1. Klasse Nord-West gab es ein Torfestival: Die Diersbacher holten ein 1:3 auf und konnten mit dem 3:3-Endstand noch einen wichtigen Punkt für sich reklamieren. 250 Zuseher waren bei einem torreichen und intensiven Spiel in der Rotex Sonnenschutz-Arena Diersbach anwesend.

Am Samstag Nachmittag kam es in der sechsten Runde der 1. Klasse Nord-West zu der Spielbegegnung Union CARIBAS Diersbach und Union CAB Rainbach/Innkreis. Für die schnelle 1:0-Führung in der siebten Minute war Niklas Klamminger verantwortlich. David Ortbauer beförderte das Leder zum 1:1 der Rainbacher nur einige Minuten später in die Maschen (19.). Jiri Kamaryt brachte den Gästen nach 31 Minuten die 2:1-Führung. In der 35. Minute erhöhte Svetozar Nikolov auf 3:1 für die Gäste aus Rainbach/Innkreis. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.



Erfolgreiche Aufholjag von Diersbach



Nach der Halbzeitpause rückte die Union CARIBAS Diersbach mit dem zweiten Treffer von Klamminger wieder ein wenig an die Union CAB Rainbach/Innkreis heran (58.). In der 69. Minute gelang dem Gastgeber, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Marek Kramsky per Freistoß (69.). In der 81. Minute sah Dominik Schreiner für ein Foulspiel noch die Gelb-Rote Karte von Referee Edin Vrtagic. Mit dem Schlusspfiff beendete der Unparteiische den schwachen zweiten Durchgang der Union CAB Rainbach/Innkreis, in dem die Union CARIBAS Diersbach sich ein 3:3-Unentschieden nach einer erfolgreichen Aufholjagd erkämpft hatte.





Mit 14 Punkten aus sechs Partien ist die Union CARIBAS Diersbach noch ungeschlagen und rangiert derzeit mit einem 16:6-Torverhältnis auf dem zweiten Tabellenplatz der 1. Klasse Nord-West. Die Diersbacher sind in dieser Saison immer noch ungeschlagen: Die Bilanz lautet vier Siege und zwei Unentschieden.





Bei den Rainbachern präsentierte sich die Abwehr angesichts zwölf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Die Union CAB Rainbach/Innkreis machte in der Tabelle Boden gut und steht nun mit zehn Punkten auf Platz fünf. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Union CAB Rainbach/Innkreis bei.

1. Klasse Nord-West: Union CARIBAS Diersbach – Union CAB Rainbach/Innkreis, 3:3 (1:3)

7 Niklas Joachim Klamminger 1:0

19 David Ortbauer 1:1

31 Jiri Kamaryt 1:2

35 Svetozar Stoyanov Nikolov 1:3

58 Niklas Joachim Klamminger 2:3

69 Marek Kramsky 3:3

