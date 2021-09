Schasching schießt scharf - Doppelpack beim 2:1 von Kopfing gegen Lambrechten

Details Sonntag, 19. September 2021 21:22

Am Samstag trafen in der sechsten Runde der 1. Klasse Nord-West die Union Josko Kopfing und der SV Bäck Baggerungen Lambrechten aufeinander. Für den 2:1-Sieg der Kopfinger war vorwiegend der Doppeltorschütze Michael Schasching hauptverantwortlich. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für die Gastgeber vor 220 Zusehern in der Innputz-Arena.

In der sechsten Minute klingelte es bereits im Kasten der Gäste aus Lambrechten: Michael Schasching sicherte dem Gastgeber die Führung (6.). Der Tabellenführer nahm die 1:0-Führung mit in die Kabinen, als Schiedsrichter August Hinterhölzl zur Halbzeitpause abpfiff.



Kopfing bleibt Tabellenprimus



In der zweiten Spielhälfte war es erneut Schasching, der mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack schnürte und seine Mannschaft auf die Siegerstraße brachte (56.). Kurz vor Spielende war noch Bence Kalmar per Elfmeter zur Stelle und zeichnete für das erste Tor des SV Bäck Baggerungen Lambrechten verantwortlich (81.). Schließlich siegte die Union Josko Kopfing somit verdient gegen SV Bäck Baggerungen Lambrechten und bleibt weiterhin ungeschlagener Tabellenführer der 1. Klasse Nord-West.





Die Union Josko Kopfing ist mit 16 Punkten und einem 13:6-Torverhältnis aus sechs Partien gut in die Saison gestartet. Der Defensivverbund der Kopfinger steht nahezu felsenfest: Erst sechsmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Die Union Josko Kopfing bleibt weiterhin ohne Niederlage. Die Union Josko Kopfing scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

SV Bäck Baggerungen Lambrechten bekleidet mit einem 16:10-Torverhältnis und zwölf Zählern Tabellenposition vier. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Lambrechten.

1. Klasse Nord-West: Union Josko Kopfing – SV Bäck Baggerungen Lambrechten, 2:1 (1:0)

6 Michael Schasching 1:0

56 Michael Schasching 2:0

81 Bence Kalmar 2:1

