Riedau bleibt nach 4:0-Sieg gegen Ort im Innkreis Zweiter

Details Sonntag, 26. September 2021 19:13

Am Samstag gastierte SV Luksch Riedau bei TSV Langgruppe Ort im Innkreis und holte einen souveränen 4:0-Auswärtssieg heim. 80 Zuseher waren in der Bachmair-Arena zugegen.

Kaum war diese Partie in der siebten Runde der 1. Klasse Nord-West angepfiffen, lag der SV Luksch Riedau bereits in Front: Niklas Aigner markierte in der fünften Minute die frühe Führung. In der 24. Minute erzielte Jannik Wesner das 2:0 für den Gast. Der SV Luksch Riedau baute den Vorsprung mithilfe des Gegners weiter aus: Michael Hauer beförderte den Ball in der 25. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der Riedauer auf 3:0. Tobias Leidinger vollendete zum vierten Tagestreffer in der 34. Spielminute. Die Gäste aus Riedau benötigten für ihren gelungenen 4:0-Sieg also nur eine Halbzeit. Bis zum Schlusspfiff durch Schiedsrichter Mario Mühlböck betrieb der TSV Langgruppe Ort im Innkreis nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 4:0 zugunsten des SV Luksch Riedau. Die Riedauer bleiben mit diesen drei gewonnenen Punkten Tabellenzweiter in der 1. Klasse Nord-West.







19 Tore kassierte TSV Langgruppe Ort im Innkreis bereits im Laufe dieser Spielzeit und steht momentan mit einem 8:19-Torverhältnis und vier Punkten auf dem 13. Platz. Die bisherige Saisonbilanz bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und fünf Pleiten schwach. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam die TSV auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.





Der SV Luksch Riedau beißt sich in der Aufstiegszone fest und bleibt mit einem 21:6-Torverhältnis und 18 Punkten auf dem zweiten Platz. In der Defensive des SV Luksch Riedau griffen die Räder ineinander, sodass die Riedauer im bisherigen Saisonverlauf erst sechsmal einen Gegentreffer einstecken mussten. Nur einmal gab sich der SV Luksch Riedau bisher geschlagen. Mit vier Siegen in Folge ist der SV Luksch Riedau so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.





1. Klasse Nord-West: TSV Langgruppe Ort im Innkreis – SV Luksch Riedau, 0:4 (0:4)

5 Niklas Aigner 0:1

24 Jannik Wesner 0:2

25 Eigentor durch Michael Hauer 0:3

34 Tobias Leidinger 0:4

