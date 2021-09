Skala mit zwei Treffern - Diersbach gewinnt 3:1 gegen Natternbach

Details Sonntag, 26. September 2021 20:28

Union CARIBAS Diersbach besiegte am Samstag die Union IKUNA Natternbach erfolgreich mit 3:1 und behauptete damit den dritten Tabellenplatz der 1. Klasse Nord-West. 150 Zuseher in der Rotex Sonnenschutz-Arena Diersbach konnten unter anderem zwei Treffer von Jan Skala an einem herrlichen spätsommerlichen Nachmittag genießen.

Michael Scharinger brachte die Union IKUNA Natternbach in der 26. Minute mit seinem ersten Treffer nach vorne. In der 36. Minute hatte die Union CARIBAS Diersbach den Ausgleich zum 1:1 parat, Marco Führer erzielte diesen Treffer. Kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Referee August Hinterhölzl netzte Jan Skala noch zum 2:1-Führungstreffer ein (38.). Zur Pause waren die Diersbacher also im Fahrwasser und konnten eine knappe Führung verbuchen.



Skala macht alles klar



In der zweiten Spielhälfte dominierten die Gastgeber größtenteils und erspielten sich in den letzten Spielminuten noch ein weiteres Tor zum 3:1-Endstand: Skala machte in der 86. Minute mit seinem zweiten Tor alles klar. Die Union CARIBAS Diersbach ging mit diesem dreifachen Punktegewinn als souveräner Sieger vom Platz.





Die Union CARIBAS Diersbach präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig und steht aktuell mit einem 19:7-Torverhältnis und 17 Punkten auf dem dritten Platz der 1. Klasse Nord-West. Bereits 19 geschossene Treffer gehen auf das Konto der Diersbacher. Die Union CARIBAS Diersbach ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen: Die Bilanz lautet fünf Siege und zwei Unentschieden.





Die Union IKUNA Natternbach steht im Moment mit einem 17:11-Torverhältnis und 12 geholten Punkten auf dem fünften Platz, aktuelle Bilanz: vier Siege und drei Niederlagen.





1. Klasse Nord-West: Union CARIBAS Diersbach – Union IKUNA Natternbach, 3:1 (2:1)

26 Michael Scharinger 0:1

36 Marco Fuehrer 1:1

38 Jan Skala 2:1

86 Jan Skala 3:1

