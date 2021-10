Riedau nach 1:0-Sieg gegen Raab Tabellenführer

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 20:59

Der SV Luksch Riedau trug gegen die Union Kogler-Dach Raab einen knappen 1:0-Erfolg davon und sprang somit nach acht Runden auf den ersten Tabellenplatz der 1. Klasse Nord-West. Den einzigen Treffer erzielte Jannik Wesner am Samstag vor 250 Zusehern in der Allianz Pramtal-Arena Riedau.

Samstagnachmittag kam es in der achten Runde der 1. Klasse Nord-West zu der Begegnung zwischen SV Luksch Riedau und Union Kogler-Dach Raab: Jannik Wesner brachte den Riedauern nach 15 Minuten die 1:0-Führung. Letztendlich hatte der Gastgeber Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine zur Halbzeitpause nahm. Der 1:0-Vorsprung konnte jedoch weder ausgebaut noch durch einen Gegentreffer vermindert werden, somit stand es auch am Spielende 1:0 für SV Luksch Riedau gegen Union Kogler-Dach Raab. Die Hausherren schossen sich damit auf den ersten Tabellenplatz.





Der SV Luksch Riedau konnte sich gegen die Union Kogler-Dach Raab auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Mit nur sechs Gegentoren hat der SV Riedau die beste Defensive der 1. Klasse Nord-West. Nur einmal gab sich der SV Riedau bisher geschlagen. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SV Luksch Riedau zu besiegen.





Die Union Kogler-Dach Raab holte auswärts bisher nur vier Zähler. Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz der Gäste derzeit nicht. Die Offensive der Gäste aus Raab zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – sieben geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der Union Kogler-Dach Raab alles andere als positiv im Moment. Für die Union Raab sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.





1. Klasse Nord-West: SV Luksch Riedau – Union Kogler-Dach Raab, 1:0 (1:0)

15 Jannik Wesner 1:0

