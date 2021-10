Nach 2:0-Erfolg gegen Rainbach/Innkreis: Natternbach bleibt Fünfter

Details Montag, 04. Oktober 2021 10:14

Nichts zu holen gab es für die Union CAB Rainbach/Innkreis am Sonntag in der achten Runde der 1. Klasse Nord-West bei Union IKUNA Natternbach. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 2:0. 201 Zuseher waren im Alois Fischbauer-Sportzentrum mit dabei.

In der 16. Spielminute der Begegnung zwischen Union IKUNA Natternbach und Union CAB Rainbach/Innkreis hatten die Gäste ihre erste Torchance, der Schuss ging jedoch an die Stange und brachte nichts ein. Nach 30 Minuten ließ sich feststellen: Es waren bis jetzt für beide Teams keine zwingenden Torchancen vorhanden. Somit ging es torlos zur Halbzeitpause in die Kabinen.



Natternbach erspielt drei Punkte



Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte durch Referee Florian Klaffenböck folgten die Tore: Jakob Oberauer brachte die Hausherren in der 55. Minute in Front. Die Union IKUNA Natternbach baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Patrick Scheuringer in der 92. Minute traf und damit den 2:0-Endstand für sein Team markierte. Schließlich sprang für die Natternbacher an diesem Tag ein Dreier heraus.







Union IKUNA Natternbach bleibt mit diesem Erfolg auf dem fünften Tabellenplatz der 1. Klasse Nord-West und steht dort momentan mit einem 19:11-Torverhältnis und 15 Punkten. Nach acht Runden lautet die Bilanz: fünf Siege und drei Niederlagen.



Union CAB Rainbach/Innkreis rutschte hingegen nach dieser Niederlage auf den siebten Platz ab und befindet sich dort zurzeit mit einem 15:18-Torverhältnis bei zehn Punkten. Ihre Saisonbilanz nach acht Spielen lautet: drei Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen.





1. Klasse Nord-West: Union IKUNA Natternbach – Union CAB Rainbach/Innkreis, 2:0 (0:0)

55 Jakob Paul Oberauer 1:0

92 Patrick Scheuringer 2:0

